VONË SONTE NË SHTËPI (PJESA I)
Nga: Roger Waters (nga albumi “Amused to Death”, 1992)
Përktheu: Agron Shala
Mbështetur te dritarja
Një grua fermeri në Okfordshajr
Hedh sytë nga ora - është pothuajse koha për çaj
Ajo nuk e sheh
Fantazmën që ul krahët në gardhin me thera
Nuk e dëgjon këngën e motorit
Por, shkëlqimi teknologjik i kabinës së pilotit
Pas syzeve Rej-Ben që vezullojnë
Djaloshi nga Klivlendi
Në rehatinë e rutinës
Shikon instrumentet dhe buzëqesh
I sigurt në bukurinë e jetës ushtarake
Nuk ka të drejtë apo të gabuar
Vetëm konserva, barut dhe shkëmbinj të bardhë
Dhe qielli i kaltër dhe fluturim, fluturim, fluturim
Bukuria e jetës ushtarake
Pa pyetje, vetëm urdhra dhe fluturim, vetëm fluturim
Çfarë pamjeje e bukur në ëndrrën e tij të kaltër të egër
Fëmija i përjetshëm shfleton
Revistat e tij të luftës
Dhe Xhaxhai Sem bujar i jep dhjetë trilionë e ca
Në video-lojën
Totale argëtuese luftarake
Dhe këtu lart në tribuna
Tifozët po çmenden
Nxitëset e tifozëve rrotullohen
Kur ti tund ijët
Dhe të gjithëve na pëlqen ajo pjesë kur ti nxjerr
Xhinset nga frigoriferi dhe
Pastaj i keqi merr goditjen
Dhe a të bëri përshtypje mënyra e kënaqshme
Si rrobat e banjës i ngjiten lëkurës së saj
Si në ditët me pushkë ajrore
Kur thikat shponin gjethet e vjeshtës
Por, s’ka gjë, shiko si gjakosin fëmijët
Do të duket shkëlqyeshëm në TV
Ngul sytë te rubineti që pikon, të cilën i shoqi s’pati
Kohë ta rregullonte
Ishte shumë i zënë duke ndërthurur politikën me ritmet e jetës
Poshtë në rrugë
- YouTube www.youtube.com