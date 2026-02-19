Volkswagen ‘ringjall’ Golfin me motor W12
Gëzuar ditëlindjen Golf GTI! Grand Tourer Injection mbush 50 vjeç këtë vit dhe Volkswagen dëshiron që ju të besoni se Edition 50 me prodhim të kufizuar është GTI-ja përfundimtare.
Epo, është, me kusht që të merrni në konsideratë vetëm modelet e lejuara për rrugë. Në vitin 2007, Wolfsburg ndërtoi një model të çmendur unik që një Golf prodhimi nuk do ta krahasojë kurrë, qoftë një GTI apo edhe një R. W12-650 është një hibrid, por jo në kuptimin tradicional, transmeton Telegrafi.
Për të festuar këtë moment historik të GTI-së, VW po rikthen Golf-in më të egër që ka ndërtuar ndonjëherë. Tani i përfunduar në Tornado Red në vend të të bardhës, koncepti përmban një motor W12 me dy turbo të huazuar nga një Bentley Continental GT.
I montuar pas ulëseve, përbindëshi 6.0 litra dërgon 640 kuaj fuqi në rrotat e pasme përmes një transmisioni automatik me gjashtë shpejtësi të marrë nga Phaeton i pafat.
Pjesët "hibride" nuk u ndalën këtu, pasi Golf GTI W12-650 ishte një model i jashtëzakonshëm, duke përdorur frenat e përparme nga një Audi RS4. Ai gjithashtu huazoi boshtin e pasmë dhe frenat nga një supermakinë e plotë, Lamborghini Gallardo.
Për të përfshirë të gjitha këto komponentë nga makinat e tjera të grupit VW, inxhinierët e zgjeruan karrocerinë me tre dyer të Mk5 me 6.3 inç (160 milimetra).
Ky çift motorësh V6 me kënd të ngushtë u bashkuan për të krijuar një W12 të montuar në mes, i cili ndihmoi Golf GTI të çmendur të arrinte shpejtësinë në 100 km/orë në 3.7 sekonda.
Edhe 19 vjet më vonë, është ende gati një sekondë më i shpejtë se R i gjeneratës aktuale me sistemin e tij të tërheqjes në të gjitha rrotat. Pa dyshim, Golfi i pazakontë thuhej se arrinte 325 km/orë, megjithëse kjo shifër nuk u testua kurrë zyrtarisht.
Golfi unik spikati edhe për arsye të tjera. Ai kishte një çati prej fibre karboni për të furnizuar ajrin në radiatorët e pasmë. VW instaloi një sistem shkarkimi me katër sisteme shkarkimi që zakonisht rezervohej për modelin kryesor R, ndërsa kanalet e ftohjes të montuara anash nuk u arritën kurrë në një makinë prodhimi.
Edhe shtylla C u riformësua për të kanalizuar më shumë ajër drejt motorit me dymbëdhjetë cilindra.
Edhe pse fellnet 19 inç kishin një dizajn të njohur, GTI që nuk u krijua kurrë mbante goma të gjera me seksion 295 për të shfrytëzuar më mirë fuqinë e tij. /Telegrafi/