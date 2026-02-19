Gëzuar ditëlindjen Golf GTI! Grand Tourer Injection mbush 50 vjeç këtë vit dhe Volkswagen dëshiron që ju të besoni se Edition 50 me prodhim të kufizuar është GTI-ja përfundimtare.

Epo, është, me kusht që të merrni në konsideratë vetëm modelet e lejuara për rrugë. Në vitin 2007, Wolfsburg ndërtoi një model të çmendur unik që një Golf prodhimi nuk do ta krahasojë kurrë, qoftë një GTI apo edhe një R. W12-650 është një hibrid, por jo në kuptimin tradicional, transmeton Telegrafi.

Për të festuar këtë moment historik të GTI-së, VW po rikthen Golf-in më të egër që ka ndërtuar ndonjëherë. Tani i përfunduar në Tornado Red në vend të të bardhës, koncepti përmban një motor W12 me dy turbo të huazuar nga një Bentley Continental GT.

I montuar pas ulëseve, përbindëshi 6.0 litra dërgon 640 kuaj fuqi në rrotat e pasme përmes një transmisioni automatik me gjashtë shpejtësi të marrë nga Phaeton i pafat.

Pjesët "hibride" nuk u ndalën këtu, pasi Golf GTI W12-650 ishte një model i jashtëzakonshëm, duke përdorur frenat e përparme nga një Audi RS4. Ai gjithashtu huazoi boshtin e pasmë dhe frenat nga një supermakinë e plotë, Lamborghini Gallardo.

Për të përfshirë të gjitha këto komponentë nga makinat e tjera të grupit VW, inxhinierët e zgjeruan karrocerinë me tre dyer të Mk5 me 6.3 inç (160 milimetra).

Ky çift motorësh V6 me kënd të ngushtë u bashkuan për të krijuar një W12 të montuar në mes, i cili ndihmoi Golf GTI të çmendur të arrinte shpejtësinë në 100 km/orë në 3.7 sekonda.

Edhe 19 vjet më vonë, është ende gati një sekondë më i shpejtë se R i gjeneratës aktuale me sistemin e tij të tërheqjes në të gjitha rrotat. Pa dyshim, Golfi i pazakontë thuhej se arrinte 325 km/orë, megjithëse kjo shifër nuk u testua kurrë zyrtarisht.

Golfi unik spikati edhe për arsye të tjera. Ai kishte një çati prej fibre karboni për të furnizuar ajrin në radiatorët e pasmë. VW instaloi një sistem shkarkimi me katër sisteme shkarkimi që zakonisht rezervohej për modelin kryesor R, ndërsa kanalet e ftohjes të montuara anash nuk u arritën kurrë në një makinë prodhimi.

Edhe shtylla C u riformësua për të kanalizuar më shumë ajër drejt motorit me dymbëdhjetë cilindra.

Edhe pse fellnet 19 inç kishin një dizajn të njohur, GTI që nuk u krijua kurrë mbante goma të gjera me seksion 295 për të shfrytëzuar më mirë fuqinë e tij. /Telegrafi/

