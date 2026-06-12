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Nga VLEN thonë se vazhdojnë të dëshmojnë se zhvillimi ekonomik nuk ndërtohet me premtime, por me politika konkrete që mbështesin bizneset, investimet dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Në këtë drejtim, nga VLEN thonë se ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, u ka bërë thirrje të gjitha kompanive që i plotësojnë kushtet e Ligjit për Mbështetje Financiare të Investimeve të aplikojnë brenda afatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti.

"Ky ligj u jep kompanive mundësi për mbështetje financiare në investime në kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne, në hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike".

"VLEN beson se zhvillimi ekonomik vjen nga mbështetja e sipërmarrjes, bizneseve familjare dhe të rinjve inovatorë. Prioritet mbeten investimet, ulja e pengesave administrative dhe krijimi i kushteve që shqiptarët të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vend".

"Mbështetja e sektorit privat nuk është vetëm politikë ekonomike, por një investim në mirëqenien e qytetarëve dhe në zhvillimin afatgjatë të shtetit. Prandaj, VLEN do të vazhdojë të mbështesë çdo politikë që nxit inovacionin, produktivitetin dhe krijimin e vendeve cilësore të punës", thonë nga VLEN.

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