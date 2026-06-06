Vjosa Osmani: Një thirrje për bashkim, një vizion për një Kosovë të fortë brenda dhe jashtë
Presidentja e gjashtë e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përcjellë një mesazh për bashkim dhe angazhim të përbashkët për zhvillimin e vendit.
Osmani në përmbylljen e fushatës në Prishtinë theksoi rëndësinë e unitetit, dinjitetit dhe përparimit të Kosovës, duke nënvizuar nevojën për një vizion të qartë për të ardhmen e shtetit.
“Një thirrje për bashkim. Një zotim për dinjitet e zhvillim. Një vizion për një Kosovë të fortë brenda dhe jashtë”, ka deklaruar presidentja.
Ajo ka theksuar se forcimi i Kosovës kërkon angazhim të përbashkët institucional dhe shoqëror, si dhe përfaqësim të denjë të vendit në arenën ndërkombëtare.
Zgjedhjet parlamentare në Kosovë do të mbahen më 7 qershor dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka numrin zgjedhor 113 gjersa Osmani është bartëse e listës si dhe kandidate për presidente të Kosovës.
232 reactions · 14 shares | 🇽🇰 Një thirrje për bashkim. Një zotim për dinjitet e zhvillim. Një vizion për një Kosovë të fortë brenda dhe jashtë. | Vjosa Osmani www.facebook.com