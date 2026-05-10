Vidhet një pistoletë nga një shtëpi në Viti, ishte brenda në kasafortë
Një rast i vjedhjes së rëndë është raportuar në Viti, ku persona të panjohur kanë arritur të marrin një armë zjarri nga një shtëpi.
Sipas njoftimit të policisë, rasti ka ndodhur në periudhën 7-9 maj 2026, ndërsa më 9 maj ankuesi ka raportuar se gjatë kohës sa nuk kanë qenë në shtëpi, persona të panjohur kanë hyrë përmes derës së hyrjes, e cila nuk kishte qenë e mbyllur me çelës.
Nga njëra prej dhomave është vjedhur një armë pistoletë, për të cilën pronari posedonte leje valide.
Sipas ankuesit, arma kishte qenë e vendosur në kasafortë.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, ndërsa policia ka nisur hetimet për identifikimin e të dyshuarve. /Telegrafi/