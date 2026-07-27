Vetura bie në gropën e krijuar nga vërshimet në rrugën “Asllan Kleçka” të Rahovecit
Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar dëmtime në infrastrukturën rrugore në disa zona, ndërsa një veturë ka mbetur e bllokuar pasi ka rënë në një gropë të krijuar nga vërshimet në rrugën “Asllan Kleçka”.
Si pasojë e dëmtimit të rrugës, automjeti nuk ka mundur të vazhdojë lëvizjen, ndërsa rasti ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve për gjendjen e infrastrukturës pas reshjeve intensive.
Gropa e krijuar paraqet rrezik për pjesëmarrësit në komunikacion, veçanërisht për drejtuesit e automjeteve që qarkullojnë në këtë segment rrugor.
Qytetarëve u bëhet thirrje të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, ndërsa autoritetet përgjegjëse pritet të ndërhyjnë për sanimin e dëmtimeve dhe rikthimin e sigurisë në qarkullim. /Telegrafi/
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