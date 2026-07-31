Zhbllokohet kanalizimi në Vrajakë të Rahovecit pas kërkesës së banorëve
Rruga që çon drejt shkollës në fshatin Vrajakë ishte përballur ditëve të fundit me vërshime nga ujërat e zeza, si pasojë e bllokimit të kanalizimit.
Një banor i këtij fshati ka bërë të ditur se pas kërkesës së tij, ekipet e mirëmbajtjes së kanalizimeve nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit (KRU) Prishtina kanë intervenuar dhe kanë zhbllokuar sistemin.
Sipas tij, intervenimi është kryer menjëherë, duke e funksionalizuar plotësisht kanalizimin dhe duke eliminuar problemin në këtë zonë.
Banori ka falënderuar ekipin e mirëmbajtjes, drejtorin teknik të KRU “Gjakova”, Visar A. Hasi, si dhe drejtorin e Shërbimeve Publike në Komunën e Rahovecit, Përparim Krasniqi, për reagimin ndaj kërkesës së tij dhe të banorëve të lagjes. /Telegrafi/
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