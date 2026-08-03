“Mos e ndotni Malësinë e Vogël” – banorët bëjnë apel për ndalimin e hedhjes dhe djegies së mbeturinave
Banorët e fshatit Malësi e Vogël në Rahovec kanë ngritur shqetësimin për hedhjen dhe djegien e mbeturinave në hapësira të papërshtatshme.
Në një postim në rrjetin social Facebook nga Faqja Malësia e Vogël, thuhet se pas ahengjeve, dasmave dhe tubimeve të ndryshme, mbeturinat po hidhen në natyrë, ndërsa në disa raste edhe po digjen plastika dhe mbeturina të tjera.
Sipas njoftimit, një veprim i tillë po ndot ajrin, tokën dhe ujin, duke dëmtuar mjedisin dhe duke i shkaktuar dëm komunitetit.
Banorëve u është kërkuar që mbeturinat të mos hidhen në natyrë dhe të mos digjen, por të kontaktohet kompania e pastrimit “Ekodrinia” për largimin e tyre.
“Mos e ndotni Malësinë e Vogël – ta ruajmë së bashku!”, thuhet në apel.
Në fund, banorët janë ftuar të tregojnë më shumë kulturë dhe përgjegjësi ndaj mjedisit, duke theksuar se një fshat i pastër është krenari për të gjithë. /Telegrafi/