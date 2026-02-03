Vetëm një psikiatër, Spitali i Mitrovicës realizoi mbi 1,700 vizita gjatë vitit 2025
Shërbimi Ambulantor i Spitalit të Përgjithshëm në Mitrovicë, i cili funksionon me vetëm një psikiatër, ka realizuar gjatë vitit 2025 gjithsej 1,771 vizita psikiatrike.
Të gjitha këto shërbime janë kryer nga Dr. Gëzim Shabani, specialist i Psikiatrisë, duke përfshirë trajtime rregullta ambulatore, intervenime emergjente në situata krize, trajtime të detyruara sipas legjislacionit në fuqi, si dhe konsultat psikiatrike për pacientët e shtruar në repartet e tjera të spitalit.
Ky numër i lartë i vizitave pasqyron përkushtimin dhe angazhimin profesional të stafit për të ofruar shërbime cilësore të shëndetit mendor për qytetarët e Mitrovicës dhe rajonit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals