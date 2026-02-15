Vetëm dje policia ka ndaluar 15 shoferë për drejtim pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit
Pesëmbëdhjetë shoferë u arrestuan dje për drejtim mjeti pa leje drejtimi, me ndalim aktiv për drejtim mjeti dhe nën ndikimin e alkoolit, dy prej të cilëve ishin të mitur.
Ministria e Brendshme informon se dje, oficerët e policisë në të gjithë vendin arrestuan katër persona në Gostivar, dy në Tetovë dhe nga një në Veles, Kërçovë dhe Manastir për drejtim automjeti pa leje drejtimi.
"Një i mitur nga Manastiri më parë kishte goditur një këmbësor me automjet dhe i ishte konfiskuar automjeti, ndërsa në Gostivar, një të mituri i ishte konfiskuar një moped i cili kishte goditur një oficer policie i cili po kryente detyra zyrtare me të. Gjithashtu, ishin konfiskuar automjetet e pasagjerëve të shoferëve të tjerë që drejtonin pa leje drejtimi", njoftoi Ministria e Brendshme.
Nga një shofer në Gostivar dhe nga një shofer në Kavadar drejtoi automjete pavarësisht se kishte një ndalesë drejtimi të kategorisë B. Gjithashtu u konfiskuan automjetet e tyre të pasagjerëve.
Nga një shofer në Makedonska Kamenicë, Gjevgjeli, Strumicë dhe Makedonski Brod drejtonte automjet nën ndikimin e alkoolit. Shoferët në Gjevgjeli dhe Makedonski Brod kishin shkaktuar më parë aksidente trafiku me dëme materiale.
Personat janë ndaluar në një stacion policor, dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve, Ministria e Brendshme njofton se do të ngrihen kallëzime penale përkatëse.
"Apelojmë deri te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë automjet pa test të dhënë për drejtim ose nëse u është shqiptuar ndalim për drejtim ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit, dhe të gjithë së bashku të kontribuojmë për një trafik më të sigurt", thonë nga Ministria e Brendshme.