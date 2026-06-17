Vespa feston 80 vjet histori: Roma bëhet skena e një ikone botërore
Roma do të jetë në qendër të vëmendjes botërore nga 25 deri më 28 qershor 2026, me ngjarjen ndërkombëtare “VESPA ROMA 2026 – 80 Years of an Icon”, e organizuar për të shënuar 80-vjetorin e një prej markave më të njohura italiane.
Ngjarja u prezantua zyrtarisht në Campidoglio, në prani të kryetarit të Romës, Roberto Gualtieri, dhe Matteo Colaninno, Executive Chairman i Piaggio Group, duke theksuar rëndësinë e këtij jubileu për Vespa-n, Piaggio Group dhe imazhin global të Italisë.
Për tetë dekada, Vespa ka qenë më shumë se një skuter. Ajo është kthyer në simbol të stilit italian, lirisë në lëvizje dhe elegancës urbane, duke bashkuar dizajnin, prakticitetin dhe emocionin që e kanë bërë të dashur për gjenerata në mbarë botën.
“VESPA ROMA 2026 – 80 Years of an Icon” do të sjellë katër ditë festë, aktivitete dhe përvoja për publikun, duke mbledhur entuziastë të Vespa-s nga vende të ndryshme. Zgjedhja e Romës nuk është rastësi: kryeqyteti italian përfaqëson më së miri historinë, kulturën dhe stilin që lidhen natyrshëm me identitetin e Vespa-s.
Ky përvjetor është një moment për të kujtuar trashëgiminë e jashtëzakonshme të markës, por edhe për të parë drejt së ardhmes. Edhe pas 80 vitesh, Vespa vazhdon të mbetet ikonë e mobilitetit, kulturës dhe mënyrës italiane të jetesës.
Me “VESPA ROMA 2026”, Vespa hap një kapitull të ri, duke dëshmuar se ikonat e vërteta nuk i përkasin vetëm së kaluarës – ato vazhdojnë të frymëzojnë brezat e ardhshëm.
Adhuruesit e Vespa në Kosovë mund t’i vizitojnë të gjitha modelet e Vespa tek Ventoro by Auto Mita.
Për informata shtesë dhe rezervime, mund të kontaktoni në: 0800 30 333, 045 600 456 ose të ndiqni Auto Mita në Facebook dhe Instagram .