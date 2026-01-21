Vendoset ndalesë për automjetet e rënda në Mavrovë - Dibër dhe Strugë - Qafë Thanë
Është vendosur ndalesë për lëvizje të automjeteve të rënda të mallrave në qafat malore Gjavato, Presekë, Mavrovë - Dibër dhe Strugë - Qafë Thanë, njoftojnë nga LAMM.
Trafiku në rrugët tjera shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë kryesisht të lagura.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në kalimet kufitare në anën e RMV-së, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Delçevë.