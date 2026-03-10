Vedat Bajrami shkon në Umre gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, ka një lutje të veçantë nga vendi i shenjtë
Aktori i njohur kosovar, Vedat Bajrami, ka udhëtuar drejt vendit të shenjtë në Mekë, ku gjatë muajit të bekuar të Ramazan ka vendosur të kryejë Umren.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë aktori përmes një publikimi në rrjetet sociale, ku ka ndarë me ndjekësit e tij edhe disa momente nga vizita pranë Qabeja.
Në përshkrimin e postimit, Bajrami ka shprehur mirënjohjen ndaj Zotit për mundësinë që t’i vizitojë vendet e shenjta, duke përcjellë edhe një mesazh urimi dhe lutjeje për të gjithë besimtarët.
“Elhamdulilah (الحمد لله)! Falënderimi i takon Allahut! Nga vendi i shenjtë i Mekës, pranë Qabes, lutem që Allahu t’ju mbushë zemrat me paqe, shtëpinë me bereqet dhe jetën me shëndet e lumturi. Allahu i pranoftë lutjet tona”, ka shkruar ai në postimin e tij.
Vizita në Mekë për kryerjen e Umres konsiderohet një moment i veçantë shpirtëror për besimtarët myslimanë, ndërsa Vedat Bajrami duket se ka zgjedhur pikërisht muajin e shenjtë të Ramazanit për ta përjetuar këtë përvojë të rëndësishme fetare. /Telegrafi/