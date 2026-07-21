Një turiste 30-vjeçare nga Finlanda, e cila u ndje keq gjatë një zhytjeje në zonën e Spitalierës në Vlorë, ka ndërruar jetë pasi mbërriti në Spitalin Rajonal të Vlorës.

Sipas informacioneve paraprake, e reja ka pësuar komplikacione gjatë zhytjes dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit, por nuk ka mundur të mbijetojë, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve.

Turistja ishte e shoqëruar nga një person tjetër, i cili ndodhet në gjendje të vetëdijshme dhe po merr trajtim mjekësor.

Autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, ndërsa pritet edhe ekspertiza mjeko-ligjore për përcaktimin e shkakut të vdekjes. /Tch/


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