Vdes një turiste finlandeze në Vlorë, u transportua me urgjencë në spital pas një zhytjeje
Një turiste 30-vjeçare nga Finlanda, e cila u ndje keq gjatë një zhytjeje në zonën e Spitalierës në Vlorë, ka ndërruar jetë pasi mbërriti në Spitalin Rajonal të Vlorës.
Sipas informacioneve paraprake, e reja ka pësuar komplikacione gjatë zhytjes dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit, por nuk ka mundur të mbijetojë, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve.
Turistja ishte e shoqëruar nga një person tjetër, i cili ndodhet në gjendje të vetëdijshme dhe po merr trajtim mjekësor.
Autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, ndërsa pritet edhe ekspertiza mjeko-ligjore për përcaktimin e shkakut të vdekjes. /Tch/
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