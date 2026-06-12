Vdes një person, ishte aksidentuar ditë më parë në autostradë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka ndërruar jetë një person, i cili ishte duke u trajtuar në mjekim intensiv si pasojë e një vet-aksidenti trafiku.
Aksidenti kishte ndodhur më 6 qershor.
“Autostrada Mazgit–Fushë Kosovë, KM 87 / 06.06.2026 – 17:52. Është raportuar se në QKUK ka ndërruar jetë viktima që ka qenë duke u trajtuar në mjekim intensiv si pasojë e një vet-aksidenti trafiku që ka ndodhur më 06.06.2026”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. /Telegrafi/
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