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Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka ndërruar jetë një person, i cili ishte duke u trajtuar në mjekim intensiv si pasojë e një vet-aksidenti trafiku.

Aksidenti kishte ndodhur më 6 qershor.

“Autostrada Mazgit–Fushë Kosovë, KM 87 / 06.06.2026 – 17:52. Është raportuar se në QKUK ka ndërruar jetë viktima që ka qenë duke u trajtuar në mjekim intensiv si pasojë e një vet-aksidenti trafiku që ka ndodhur më 06.06.2026”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme