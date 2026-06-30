Vdes një 71-vjeçare në Koshare të Ferizajt, dyshohet se ra në një bunar
Një grua 71-vjeçe ka vdekur, pasi dyshohet se ka rënë në një bunar.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajit, Kanun Veseli i cili tha se rreth orës 13:00, Stacioni Policor në Ferizaj ka pranuar informatën se një person i gjinisë femërore kishte rënë në një bunar.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë zyrtarët policorë, hetuesit dhe krim-teknikët rajonalë. Në operacion është angazhuar edhe një njësi e Brigadës së Zjarrfikësve, e cila ka nxjerrë trupin e pajetë nga pusi.
Në vendngjarje ka intervenuar edhe ekipi i Emergjencës së Ferizajt, i cili ka konstatuar vdekjen e 71-vjeçares.
“Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore. Rasti është cilësuar “Hetim mbi vdekjen”. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) në Prishtinë për kryerjen e autopsisë.” Ka thënë Veseli.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore.
Rasti është iniciuar si “Hetim mbi vdekjen”, ndërsa me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për kryerjen e autopsisë.