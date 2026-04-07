Një person është gjetur pa shenja jete në një shtëpi në rrugën “Obria” në Prishtinë.

Rastin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Plana.

Sipas tij, rreth orës 11:30 policia ka pranuar informatën për një person pa shenja jete, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante dhe ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës, mashkull.

Policia, në koordinim me prokurorin e shtetit, ka nisur hetim lidhur me rastin dhe po vazhdon ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe ekzaminimeve të nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes./Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme