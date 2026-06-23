Vdekja e 26-vjeçarit në vendin e punës, arrestohet një person
Një person është arrestuar pasi një 26-vjeçar humbi jetën si pasojë e lëndimeve të marra në vendin e punës në Prizren.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 22 qershor 2026, rreth orës 08:00.
"Viktima, mashkull kosovar, është lënduar nga një mjet pune derisa ishte duke kryer detyrat e tij në vendin e punës. Si pasojë e lëndimeve të marra, ai ka ndërruar jetë", thuhet në raport.
Në raport thuhet se vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar, ndërsa me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Policia njofton se lidhur me rastin është arrestuar një i dyshuar, mashkull kosovar, i cili me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Ndërkaq, rasti është duke u hetuar nga organet kompetente. /Telegrafi/