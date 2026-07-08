Vazhdon largimi i deponive ilegale në fshatin Cërcë të Istogut
KRU “Drini i Bardhë” ka njoftuar se është duke vazhduar largimi i deponive ilegale në fshatin Cërcë të Istogut.
Sipas njoftimit, ky aksion po realizohet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në bashkëpunim me KRU “Drini i Bardhë”, i cili synon përmirësimin e gjendjes mjedisore dhe krijimin e një ambienti më të pastër për qytetarët.
Ekipet janë në terren duke punuar me përkushtim dhe pa ndërprerje, për realizimin e këtij aksioni dhe mbrojtjen e mjedisit.
“Njëkohësisht, u bëjmë thirrje qytetarëve që të mos hedhin mbeturina në hapësira publike dhe të shmangin krijimin e deponive ilegale. Ruajtja e mjedisit është përgjegjësi e përbashkët dhe vetëm me bashkëpunimin e secilit mund të kemi një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm për të gjithë”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/