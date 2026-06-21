Vance mbërrin në Zvicër për bisedime me Iranin, zbulon prioritetet kryesore
Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, ka mbërritur në Zvicër për bisedime me Iranin.
Vance dhe gruaja e tij Usha mbërritën në Bazën Ajrore Emmen jashtë Lucernit, sipas zyrës së tij.
Pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar nga të dy vendet në fillim të kësaj jave, negociatorët amerikanë dhe iranianë po kërkojnë të arrijnë një marrëveshje mbi detajet teknike.
Bisedimet vijnë pasi ushtria iraniane tha se kishte mbyllur Ngushticën e Hormuzit në përgjigje të asaj që i quajti shkelje të marrëveshjes së armëpushimit nga SHBA-të dhe Izraeli.
SHBA-të kanë kundërshtuar pretendimin e Iranit se ngushtica ishte e mbyllur dhe thanë se forcat amerikane vazhduan të monitoronin situatën për të siguruar që trafiku të vazhdonte të rrjedhë përmes rrugës ujore.
Vance tha se prioritet është të krijojë strukturën e bisedimeve, të bëjë përparim në çështjet bërthamore dhe të arrijë një armëpushim në Liban.
“Do të kemi një nivel kryesor të lidershipit politik në krye dhe padyshim që ekipi teknik do të qëndrojë në terren”, tha Vance. /Telegrafi/