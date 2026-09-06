Valë sulmesh me dronë në Rusi, flakë në rafinerinë e Rjazanit dhe sulme në Rostov
Një valë e re sulmesh me dronë ka goditur disa zona të Rusisë herët të dielën, duke shkaktuar zjarr në një prej rafinerive më të mëdha të naftës në vend dhe dëme në ndërtesa të banuara.
Rafineria e naftës në Rjazan, një objekt kyç për industrinë energjetike ruse, u përfshi nga flakët pas një goditjeje me dron, sipas kanalit ukrainas të monitorimit Exilenova+.
Rafineria përpunon rreth 13.1 milionë tonë naftë bruto në vit, që përbën afërsisht 5 për qind të kapacitetit të përgjithshëm të përpunimit të naftës në Rusi. Vetëm vitin e kaluar, objekti prodhoi rreth 2.2 milionë tonë benzinë, 3.4 milionë tonë naftë dizel dhe 4.3 milionë tonë mazut.
Ky nuk është sulmi i parë ndaj impiantit. Më 29 korrik, përpunimi i naftës bruto u ndërpre pas një sulmi me dron të konfirmuar nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës. Një tjetër sulm ishte raportuar më 15 maj.
Në të njëjtën kohë, sulme të vazhdueshme me dronë u raportuan edhe në rajonin e Rostovit. Sipas mediave dhe kanaleve lokale të monitorimit, dronët fluturuan mbi Rostov-on-Don për më shumë se katër orë, ndërsa në qytet u dëgjuan të shtëna dhe u aktivizuan helikopterë.
Pamjet nga zona treguan një ndërtesë shumëkatëshe të dëmtuar, me korniza dritaresh të zhvendosura në disa kate. Shpërthime u raportuan gjithashtu pranë një magazine të kompanisë Ozon, transmeton Telegrafi.
Sulmet e fundit në këtë zonë vijnë pas një serie goditjesh ndaj infrastrukturës energjetike dhe ushtarake ruse. Më herët, një sulm goditi depon e naftës Adler të Rosneft, duke shkaktuar një zjarr të madh, ndërsa në zonën e Sirius janë raportuar sulme pranë pozicioneve ku besohet se janë vendosur sisteme ruse të mbrojtjes ajrore S-300 ose S-400.
Zona e sulmeve ndodhet vetëm disa dhjetëra kilometra nga rezidenca e presidentit rus Vladimir Putin, Boçarov Ruçej, e cila, sipas raportimeve, është vizituar më rrallë nga presidenti për shkak të aktivitetit të përsëritur të dronëve në rajon.
Ndërkohë, fushata e sulmeve ukrainase me dronë po shtrihet gjithnjë e më thellë në territorin rus. Në fillim të javës, një tjetër sulm kishte në shënjestër fabrikën e mbrojtjes Avangard në Sterlitamak, në Bashkortostan, e cila prodhon eksplozivë dhe komponentë për municione.
Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu ndërprerje të përsëritura të transportit ajror pranë Moskës. Më 4 shtator, kryebashkiaku i Moskës, Sergey Sobyanin, deklaroi se mbrojtja ajrore ruse kishte rrëzuar 35 dronë që po i afroheshin kryeqytetit.
Si pasojë, fluturimet në aeroportet Vnukovo, Domodedovo dhe Zhukovsky u pezulluan përkohësisht për të tretën natë radhazi.
Zhvillimet tregojnë se lufta me dronë po shtrihet përtej vijave të frontit, duke vënë nën presion infrastrukturën energjetike, objektet ushtarake dhe transportin ajror në zona gjithnjë e më të thella të Rusisë.