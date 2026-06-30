Vala e të nxehtit përfshin Evropën Lindore, temperaturat deri në 44 gradë - Hungaria, Sllovenia dhe Kroacia nën alarm
Një valë e fuqishme të nxehti ka përfshirë Evropën Lindore dhe Ballkanin, me temperatura që në disa zona pritet të afrohen deri në 44 gradë Celsius.
Rekorde të reja të temperaturave janë regjistruar në disa vende, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se pas vapës ekstreme priten stuhi, breshër dhe reshje të dendura.
Hungaria është ndër vendet më të goditura nga vala e të nxehtit. Në Budapest temperaturat kanë kaluar 42 gradë Celsius, duke shënuar një nga ditët më të nxehta të regjistruara në vend.
Autoritetet kanë lëshuar paralajmërime për rrezik të lartë nga temperaturat ekstreme, ndërsa qytetarëve u është bërë thirrje të shmangin qëndrimin e gjatë në diell dhe aktivitetet fizike në orët më të nxehta.
Vapa ka sjellë edhe pasoja në sektorin energjetik. Rritja e temperaturës së lumit Danub ka ndikuar në funksionimin e centralit bërthamor të Pakshit, i cili përdor ujin e lumit për ftohje. Për të garantuar furnizimin me energji, autoritetet hungareze kanë marrë masa të posaçme, raporton index.hr.
Në Kroaci, vala e të nxehtit ka sjellë temperatura jashtëzakonisht të larta. Në Split është regjistruar një rekord i ri absolut, me 39.2 gradë Celsius, ndërsa shërbimi meteorologjik kroat (DHMZ) ka paralajmëruar se pas ditëve me vapë ekstreme priten ndryshime të menjëhershme të motit, me stuhi, erëra të forta dhe mundësi për breshër.
Meteorologët paralajmërojnë se ndryshimi i motit mund të jetë i vrullshëm, veçanërisht në pjesët veriore dhe bregdetare të vendit, ku kontrasti mes temperaturave shumë të larta dhe masave më të ftohta ajrore mund të krijojë kushte për stuhi të fuqishme.
Edhe Sllovenia është përfshirë nga vala e nxehtësisë që ka prekur rajonin.
Temperaturat e larta janë shoqëruar me paralajmërime për rrezik nga nxehtësia, ndërsa meteorologët kanë bërë të ditur se pas periudhës së thatë dhe të nxehtë priten përkeqësime të motit, me reshje të rrëmbyeshme dhe stuhi lokale.
Situata është veçanërisht e rëndë në Rumani, ku në disa pjesë të vendit temperaturat kanë arritur deri në 44 gradë Celsius, duke shkaktuar shqetësime për shëndetin e qytetarëve dhe përballimin e kushteve ekstreme të motit.
Ekspertët theksojnë se vala aktuale e të nxehtit është pjesë e një tendence më të gjerë të verave gjithnjë e më të nxehta në Evropë, me temperatura ekstreme që po bëhen më të shpeshta dhe më intensive. /Telegrafi/