Ushtria siriane merr kontrollin edhe të një baze ajrore, pas tërheqjes së SHBA-së
Ushtria siriane ka marrë kontrollin e bazës ajrore Qasrak në verilindje të Sirisë, pasi forcat amerikane u tërhoqën nga objekti.
Ministria e Mbrojtjes e Sirisë tha se forcat e saj morën kontrollin e bazës në zonën rurale të qytetit Hasakah pas largimit të trupave të koalicionit të udhëhequr nga SHBA-ja, raporton agjencia shtetërore e lajmeve SANA.
Burime lokale thanë se pas evakuimit të bazës nga forcat amerikane, elementë të lidhur me grupin YPG/SDF i vunë flakën disa automjeteve brenda objektit.
Baza ajrore më pas kaloi nën kontrollin e ushtrisë siriane.
Forcat amerikane vazhdojnë të mbajnë prani në Qamishli dhe Hasakah përmes zyrave të sigurisë si dhe në bazën Istirahat al-Wazir. /AA/
Top Lajme
Jobs
Real Estate