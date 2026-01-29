Ushtria izraelite konfirmoi shifrat për të vrarët në Gaza - mbi 71 mijë palestinezë, numri mund të rritet
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) kanë pranuar vlerësimin e Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza se gjatë luftës mes Izraelit dhe Gazës janë vrarë rreth 70 mijë palestinezë, duke theksuar se ky numër nuk përfshin banorët e zhdukur që mund të ndodhen të varrosur nën rrënoja.
IDF ka bërë gjithashtu të ditur se aktualisht po analizon të dhënat mbi viktimat për të përcaktuar se sa prej tyre kanë qenë luftëtarë dhe sa civilë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023, zjarri ushtarak izraelit ka vrarë 71.667 banorë të Gazës.
Ministria në përmbledhjen e saj përfshin vetëm ata që janë vrarë drejtpërdrejt nga zjarri ushtarak izraelit, ndërsa nuk regjistron ata që kanë vdekur nga uria apo sëmundjet. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë identifikojnë mbi 90 për qind të trupave me emra dhe numra identifikues, por nuk bëjnë dallim mes luftëtarëve dhe civilëve, raporton jp.
Të dhënat mbi të vrarët dhe të plagosurit në Gaza janë studiuar që nga fillimi i luftës nga shumë organizata ndërkombëtare, qeveri, media dhe studiues, dhe ekziston një konsensus i gjerë se ato janë të besueshme.
Megjithatë, Izraeli nuk i ka pranuar kurrë zyrtarisht këto shifra, ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme i ka quajtur ato “mashtruese dhe të pabesueshme”.
Sidoqoftë, Izraeli nuk i ka kundërshtuar të dhënat me informacione kontradiktore, dhe disa studime madje kanë treguar mundësinë që numri real i të vrarëve në Gaza të jetë edhe më i lartë se ai që raporton Ministria e Shëndetësisë.
Në qershor të vitit 2025 u publikua një studim që përfundoi se, deri në janar të atij viti, rreth 75.200 palestinezë kishin humbur jetën gjatë luftës, në kundërshtim me shifrën e atëhershme prej rreth 55 mijë të vdekurish sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Gjithnjë e më shumë ekspertë ndërkombëtarë atëherë arritën në përfundimin se të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë janë të besueshme, madje edhe shumë konservatore. /Telegrafi/