Ushtarët e Gardës së Tenesit në task forcën e mbështetur nga Trump vrasin një burrë të armatosur
Autoritetet thonë se ushtarët e Gardës Kombëtare të Tenesit, të caktuar në një forcë të posaçme kundër krimit të mbështetur nga Donald Trump, qëlluan për vdekje një burrë të armatosur që ndiqej nga policia e Memfisit, thanë autoritetet, duke përqendruar vëmendjen në një iniciativë federale të profilit të lartë për luftimin e krimit që presidenti e ka cilësuar si një sukses.
Ushtarët në incidentin e së dielës ishin pjesë e Forcës së Posaçme të Sigurt të Memfisit, një partneritet i agjentëve federalë, trupave të Gardës Kombëtare dhe policisë lokale të nisur vitin e kaluar për të ndihmuar në luftimin e krimit të dhunshëm në Memfis, një nga disa qytete amerikane të udhëhequra nga demokratët ku administrata Trump ka vendosur forca federale.
Trump dhe zyrtarë të lartë vizituan Memfisin në mars për të lavdëruar operacionin, të cilin presidenti republikan e ka merituar për uljen e krimit të dhunshëm në qytet, transmeton Telegrafi.
Policia iu përgjigj një raporti për të shtëna në qendër të Memfisit dhe pa një burrë që mbante një pistoletë, tha departamenti i policisë së qytetit.
Ata e ndoqën atë në këmbë, dhe dy ushtarë të Gardës që ishin aty pranë iu bashkuan ndjekjes, sipas Byrosë së Hetimit të Tenesit, e cila e identifikoi të dyshuarin si 20-vjeçarin Tyrin Johnson.
"Për arsye nën hetim, situata u përshkallëzua, duke rezultuar në dy ushtarë të Gardës Kombëtare qëlluan mbi Johnsonin, duke e goditur dhe vrarë atë", tha TBI në një deklaratë.
Departamenti i Policisë së Memfisit tha se i dyshuari u kthye drejt anëtarëve të Gardës me një pistoletë përpara se ata të qëllonin mbi të.
Një zëdhënës i Gardës Kombëtare të Tenesit konfirmoi se dy ushtarë ishin të përfshirë në të shtëna.
"Menjëherë pas incidentit, dy specialistë mjekësorë të Gardës Kombëtare të Tenesit ofruan ndihmën e parë, megjithatë, mashkulli i armatosur u shpall i vdekur në vendngjarje", tha zëdhënësi, Darrin Haas, në një email.
TBI po heton të shtënat me kërkesë të prokurorit të qarkut Shelby County. /Telegrafi/