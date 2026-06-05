UNUM Festival: Ditë me diell në Shëngjin dhe bileta ditore tashmë në shitje
Moti në Shëngjin sot krijon kushtet e duhura për ta përjetuar UNUM Festival në atmosferën e tij më të mirë: pranë detit, nën diell dhe me muzikë që vazhdon pa ndërprerje. Me temperatura të këndshme gjatë ditës dhe energji verore përgjatë bregdetit, pjesëmarrësit kanë edhe një arsye më shumë për t’i shijuar skenat, artistët dhe momentet që e bëjnë UNUM-in një përvojë të veçantë.
Ndërsa festivali vazhdon me ritmin e tij 24/7, organizatorët rikujtojnë rëndësinë e përgatitjes së duhur për ditët me diell. Pjesëmarrësit këshillohen të qëndrojnë të hidratuar gjatë gjithë kohës, pasi vallëzimi dhe qëndrimi në temperatura të larta mund të sjellin lodhje më të shpejtë.
Kremi kundër diellit me faktor të lartë është gjithashtu i domosdoshëm, sidomos gjatë orëve të pasdites, kur ekspozimi në diell është më i madh. Kapela dhe syzet e diellit janë po ashtu pjesë e rëndësishme e përgatitjes, duke ndihmuar në mbrojtjen nga rrezet e forta, shkëlqimi i rërës dhe reflektimi i ujit.
Për ata që duan të bëjnë një pushim nga nxehtësia, zonat me hije mbeten zgjedhja më e mirë. Hapësira natyrore e Pine Stage ofron mundësi për t’u freskuar nën pisha, pa u larguar nga atmosfera dhe muzika e festivalit.
Ndërkohë, UNUM Festival ka njoftuar se biletat ditore janë tashmë në shitje. Kjo u mundëson pjesëmarrësve të zgjedhin ditën kur duan t’i bashkohen festivalit dhe të përjetojnë muzikë 24/7 në katër skena, me disa nga emrat më të njohur të house dhe techno.
Kapaciteti për biletat ditore është i limituar, ndaj të interesuarit ftohen të sigurojnë biletën e tyre sa më parë.
Me mot të bukur, muzikë gjatë gjithë ditës dhe atmosferë verore në bregdet, UNUM Festival vazhdon të jetë një nga përvojat më të veçanta të sezonit.