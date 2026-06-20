United Hospital – ku teknologjia më moderne, inteligjenca artificiale dhe ekspertiza profesionale bashkohen për t'i shërbyer shëndetit tuaj me standardet më të larta ndërkombëtare
Teknologjia Premium, tani më e qasshme se kurrë
Si pjesë e misionit të United Hospital për të sjellë diagnostikën më moderne pranë çdo qytetari, investimi në teknologjitë më të avancuara të Philips shoqërohet edhe me një fushatë të veçantë promocionale, e cila u mundëson pacientëve të përfitojnë ekzaminime të nivelit më të lartë ndërkombëtar me çmime të reduktuara.
Oferta Speciale për Rezonancë Magnetike (MRI)
MRI – 1 Regjion
- Pa kontrast: 70€ (çmimi i rregullt 100€)
- Me kontrast: 90€ (çmimi i rregullt 130€)
Paketa të Avancuara MRI
Whole Body MRI (E tërë trupit)
Një nga ekzaminimet më të avancuara diagnostike për depistim dhe vlerësim onkologjik:
- 300€
All Spine MRI (E tërë shtylla kurrizore)
Vlerësim i plotë i segmentit cervikal, torakal dhe lumbal:
- 150€
MRI Abdomen dhe Pelvik me kontrast
- 160€ (çmimi i rregullt 230€)
Oferta Speciale për CT dhe Angio CT
CT Koronarografia
Ekzaminimi modern jo-invaziv për vlerësimin e arterieve koronare:
- 200€ (çmimi i rregullt 300€)
Angio CT Karotide dhe Kokë
- 130€ (çmimi i rregullt 170€)
Angio CT Karotide
- 100€ (çmimi i rregullt 170€)
Angio CT Torakale
- 100€ (çmimi i rregullt 170€)
Angio CT e Aortës
- 150€ (çmimi i rregullt 200€)
CT – 1 Regjion
- Pa kontrast: 50€ (çmimi i rregullt 70€)
Pse pacientët po zgjedhin gjithnjë e më Shumë United Hospital?
Sepse diagnostika moderne nuk është vetëm çështje e pajisjeve. Diferenca e vërtetë krijohet nga kombinimi i teknologjisë së avancuar, përvojës profesionale dhe përkushtimit ndaj pacientit.
Në United Hospital, ekzaminimet realizohen me pajisje të gjeneratës së fundit Philips, ndërsa interpretimi i tyre kryhet nga radiologë specialistë me ekspertizë të avancuar në fusha të ndryshme të radiologjisë, duke ofruar raporte profesionale, të detajuara dhe diagnostikim me nivel të lartë saktësie.
Pacientët përfitojnë gjithashtu:
- Termine të shpejta dhe fleksibile
- Mungesë të listave të gjata të pritjes
- Ambient modern dhe komfort maksimal gjatë ekzaminimit
- Kujdes profesional në çdo hap të procesit diagnostik
Shëndeti meriton siguri. Diagnostika meriton precizion. Ndërsa pacientët meritojnë qasje në teknologjinë më të avancuar.
Përfitoni nga oferta promocionale me kohë të kufizuar dhe rezervoni terminin tuaj në Departamentin e Radiologjisë në United Hospital – aty ku teknologjia, inteligjenca artificiale dhe ekspertiza profesionale bashkohen për të ofruar standardet më të larta të diagnostikës moderne.