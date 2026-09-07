Ukraina zhvillon teknologji të re për rrëzimin e dronëve dhe raketave ruse Banderol
Ukraina ka zhvilluar një sistem të ri për rrëzimin e dronëve-raketa ruse “Banderol”, duke synuar një problem gjithnjë e më të rëndësishëm në luftën moderne: të shkatërrohen armët e armikut me një kosto shumë më të ulët se ajo e objektivit.
Teknologjia e re është zhvilluar nga një prej kompanive pjesëmarrëse në Brave1, klasteri ukrainas i teknologjisë së mbrojtjes, dhe tashmë po përdoret në operacionet kundër këtyre mjeteve ruse.
Brave1 nuk ka zbuluar mënyrën e saktë se si funksionon sistemi dhe as specifikat e tij teknike. Megjithatë, organizata thekson se kostoja e rrëzimit të një Banderol është dukshëm më e ulët se kostoja e vetë dronit-raketë.
Në një video të publikuar nga Brave1 dhe siguruar nga Ukrainska Pravda, shfaqet shkatërrimi i të paktën katër dronëve Banderol, transmeton Telegrafi.
Sipas Brave1, aktualisht ekzistojnë disa sisteme të ndryshme të afta për t’u përballur me këto armë ruse me kosto relativisht të ulët.
Banderol është një dron-raketë rus i prodhuar nga kompania Kronstadt JSC, e njëjta kompani që zhvillon edhe dronët shumë më të sofistikuar dhe më të kushtueshëm Orion, të përdorur për zbulim dhe sulme.
Banderol mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej rreth 620–650 kilometra në orë, ndërsa shpejtësia e tij e lundrimit është rreth 520–560 kilometra në orë.
Arma është e pajisur me një kokë luftarake me eksploziv të fuqishëm dhe fragmentim, me peshë rreth 114.3 kilogramë, prej të cilave rreth 49.5 kilogramë janë material shpërthyes.
Kjo e bën Banderol një kërcënim serioz për objektivat në territorin ukrainas, veçanërisht nëse përdoret në kombinim me armë të tjera ajrore.
Por për Ukrainën, problemi nuk është vetëm mënyra se si të rrëzohen këto mjete. Është edhe kostoja e mbrojtjes kundër tyre.
Përdorimi i raketave të shtrenjta kundërajrore për të shkatërruar mjete relativisht më të lira mund të krijojë një disbalancë ekonomike në një luftë ku konsumi i municioneve dhe burimeve është vendimtar.
Pikërisht këtu synon të ndërhyjë teknologjia e re ukrainase: të rrëzojë armët ruse me një sistem që kushton shumë më pak se objektivi që shkatërron.
Zhvillimi i këtyre sistemeve tregon gjithashtu se lufta në Ukrainë po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një garë teknologjike, ku avantazhi nuk përcaktohet vetëm nga fuqia e armëve, por edhe nga kostoja, shpejtësia e prodhimit dhe aftësia për t’u përshtatur me kërcënimet e reja.