Kulla Eiffel mbyllet për shkak të grevës së stafit, pasi gratë 'u bënë të padukshme' për vizitën e grupit hindu
Kulla Eiffel është mbyllur për vizitorët pasi punonjësit e saj dolën në grevë, pas një incidenti ku punonjëse gra dyshohet se u larguan nga vendet e tyre të punës gjatë vizitës së një delegacioni fetar hindu.
Debati shpërtheu pas vizitës së rreth 100 personave të lidhur me lëvizjen hindu BAPS, e cila gjatë fundjavës përuroi një tempull të ri në Francë.
Sipas Diane Davoine, përfaqësuese e sindikatës së punonjësve të Kullës Eiffel, gjatë vizitës së delegacionit të shtunën, punonjëset gra u larguan nga pozicionet e tyre dhe u zhvendosën jashtë syve të vizitorëve, ndërsa delegacioni kalonte nëpër kullë.
Punonjësit e monumentit e kanë dënuar ashpër këtë veprim, duke e cilësuar atë si rezultat të udhëzimeve profesionale që i lanë gratë mënjanë, i zëvendësuan dhe i bënë “të padukshme” për shkak të seksit të tyre.
Kompania SETE, e cila administron Kullën Eiffel, ka pranuar se delegacioni hindu kishte kërkuar që vizita të organizohej në mënyrë të tillë që të kufizoheshin ndërveprimet me gratë.
Megjithatë, kompania pranoi se një kërkesë e tillë nuk duhej të ishte pranuar. Tempulli BAPS në Paris reagoi pas polemikës, duke thënë se i merr “shumë seriozisht” shqetësimet e ngritura dhe kërkoi falje për “çdo dhimbje apo shqetësim të shkaktuar”.
Organizata tha se vizita ishte planifikuar në bashkëpunim me ekipin e Kullës Eiffel, në orët e para të hapjes, për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve dhe me synimin për të shmangur shqetësimet ndaj vizitorëve të tjerë.
BAPS theksoi gjithashtu se, sipas informacionit që kishte, askush nuk ishte penguar të hynte apo të vizitonte Kullën Eiffel, duke shtuar se beson në “vlerat universale të respektit të ndërsjellë dhe shërbimit”.
Nous comprenons les préoccupations exprimées et les prenons très au sérieux.
Compte tenu de la taille de notre délégation, la visite a été organisée en coordination avec les équipes de la tour Eiffel, au début des horaires habituels d’ouverture, afin de limiter autant que… pic.twitter.com/gyiwzmh6Jv
— BAPS Mandir Swaminarayan Hindou de Paris (@BAPSParis) September 7, 2026
Incidenti ka shkaktuar reagime të forta nga autoritetet franceze. Nënkryetari i Bashkisë së Parisit, Emmanuel Grégoire, tha se është “e papranueshme” që të jenë pranuar kushte të tilla për një vizitë në monument.
“Bota e Kullës Eiffel duhet të jetë një vend ku të gjithë mund të lëvizin dhe të veprojnë lirisht, pa dallim mes grave dhe burrave”, deklaroi ai, duke njoftuar se do të nisë një hetim për incidentin.
Edhe presidentja e Asamblesë Kombëtare franceze, Yaël Braun-Pivet, e dënoi rastin.
“Refuzoj të pranoj që grave t'u kërkohet të tërhiqen për t’iu përshtatur kërkesave të vizitorëve të huaj. Mikpritja nuk do të thotë kurrë të heqim dorë nga vlerat tona”, tha ajo.
Ndërkohë, faqja zyrtare e Kullës Eiffel njoftoi se monumenti është i mbyllur për shkak të “rrethanave të jashtëzakonshme”, duke u kërkuar vizitorëve me bileta të kontrollojnë email-et e tyre për informacion të mëtejshëm.
Incidenti ka hapur një debat të gjerë në Francë mbi barazinë gjinore, kufijtë e mikpritjes dhe mënyrën se si institucionet publike duhet të reagojnë ndaj kërkesave që bien ndesh me parimet e tyre. /Telegrafi/