Dy aeroplanë luftarakë Su-35S përplasën në rajonin e Kurskut, një pilot humb jetën
Dy aeroplanë luftarakë rusë Su-35S u përplasën në qiellin mbi rajonin e Kurskut, sipas propagandistit të Z-së Ilya Tumanov (kanali Telegram Fighterbomber).
"Voyenkor" Yuri Kotenok e konfirmoi informacionin, duke vënë në dukje se rrethanat e sakta të incidentit janë ende të panjohura, transmeton Telegrafi.
Sipas kanalit Z "Voevoda Veschat", një nga pilotët humbi jetën në incident. Kanali fajësoi indirekt Ukrainën për incidentin, duke deklaruar se ukrainasit "do të përgjigjen për këtë".
Ukraina nuk e ka konfirmuar përfshirjen e saj në përplasjen e avionëve luftarakë. Në kohën e publikimit, nuk kishte asnjë koment zyrtar nga Ministria e Mbrojtjes Ruse.
Su-35S është një aeroplan luftarak shumëfunksional rus i gjeneratës 4++, një nga më të fuqishmit në arsenalin rus, i dyti vetëm pas Su-57 më të fundit. Është i pajisur me një radar Irbis dhe mund të qëllojë raketa ajër-ajër me rreze të gjatë veprimi R-37M me një rreze veprimi deri në 300 km.
Më parë, më 2 shtator, forcat ukrainase shkatërruan një avion luftarak MiG-29 pranë aeroportit Millerovo dhe një helikopter Ka-27 pranë aeroportit Yeysk.
Përpara kësaj, forca e mjeteve ajrore pa pilot të Forcave të Armatosura të Ukrainës sulmoi aeroportin Shagol në rajonin Chelyabinsk, duke shkatërruar katër aeroplanë: dy Su-57, një Su-34 dhe një tjetër aeroplan luftarak të familjes Su të një modeli të paspecifikuar. /Telegrafi/