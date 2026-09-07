IAEA alarmon për Iranin: Inspektorët pa qasje në objektet bërthamore, tensionet në Hormuz përshkallëzohen
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka ngritur alarmin për programin bërthamor të Iranit, duke deklaruar se inspektorët ndërkombëtarë nuk kanë marrë ende qasje në terren për të verifikuar materialet dhe objektet bërthamore të deklaruara nga Teherani.
Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi, tha para Bordit të Guvernatorëve se Irani nuk po përmbush detyrimet e tij për verifikimin bërthamor sipas Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore.
Grossi bëri thirrje për angazhim konstruktiv me Teheranin, në mënyrë që të rikthehet mbikëqyrja e plotë ndërkombëtare mbi aktivitetet bërthamore iraniane.
Por Teherani i ka hedhur poshtë akuzat. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei, e cilësoi raportimin e IAEA-së si pjesë të presionit politik perëndimor.
Sipas tij, kufizimet ndaj inspektorëve ndërkombëtarë janë rezultat i sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj infrastrukturës iraniane të pasurimit të uraniumit.
Baghaei paralajmëroi gjithashtu se Irani do të ndërmarrë masa kundërpërgjigëse nëse një rezolutë e re do ta rikthente çështjen bërthamore iraniane në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.
Në të njëjtën kohë, tensionet rreth Ngushticës së Hormuzit po rriten ndjeshëm, transmeton Telegrafi.
Baghaei tha se bisedimet mes Iranit dhe Omanit për krijimin e një korridori të përkohshëm dhe të sigurt për transportin detar në Hormuz janë pranë përfundimit dhe se marrëveshja mund të regjistrohet pranë Organizatës Ndërkombëtare Detare brenda pak ditësh.
Por nga krahu ushtarak iranian vjen një paralajmërim krejt tjetër. Zëvendësshefi politik i Marinës së Gardës Revolucionare Islamike, i identifikuar si Mohammadi, deklaroi se kalimi përmes korridorit jugor të përcaktuar nga SHBA-ja praktikisht nuk garanton siguri.
Sipas tij, çdo anije që hyn në këtë korridor mund të mos jetë më e sigurt pasi të arrijë në zonën pranë Khasabit në Oman.
Ai tha se Marina e Gardës Revolucionare vazhdon të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme lëvizjet e anijeve në Gjirin Persik, Ngushticën e Hormuzit dhe Gjirin e Omanit.
Ndërkohë, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, njoftoi krijimin e një “zone përjashtimi” jashtë Ngushticës së Hormuzit.
이란과 대한민국의 관계는 64년이 넘는 역사를 지니고 있으며, 양국 관계는 줄곧 상호 존중을 바탕으로 발전해 왔습니다. 이란은 대한민국과의 우호 관계를 매우 중요하게 여기고 있습니다.
그러나 현재 이란 국민이 미국의 침략적 행위에 맞서 자위하고 있으며, 여성과 어린이를 상대로 한 미국의… pic.twitter.com/ThlIXzIyIN
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 7, 2026
Sipas tij, çdo anije që hyn në këtë zonë pa lejen dhe koordinimin e Iranit do të regjistrohet, së bashku me të dhënat e pronarit dhe kompanisë që e merr me qira, dhe do të vendoset në listën e sanksioneve iraniane.
Kërcënimet nuk u ndalën këtu. Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, paralajmëroi se objektet amerikane të naftës dhe gazit në ujërat e rajonit mund të jenë objektiva të sulmeve hakmarrëse.
Në të njëjtën kohë, Teherani i dërgoi një paralajmërim Koresë së Jugut, duke thënë se çdo prani ushtarake koreano-jugore në operacionet detare në Gjirin Persik do të konsiderohej mbështetje e drejtpërdrejtë për atë që Irani e quan agresion amerikan.
Baghaei u përpoq ta mbështillte paralajmërimin me tone diplomatike, duke theksuar se marrëdhëniet mes Iranit dhe Koresë së Jugut kanë zgjatur më shumë se 64 vjet dhe bazohen, sipas tij, në respekt të ndërsjellë.
Por në terren, situata është shumë më e tensionuar. IAEA kërkon rikthimin e inspektimeve bërthamore, Irani refuzon atë që e konsideron presion politik, ndërsa paralajmërimet ushtarake rreth Hormuzit po shtohen. Një kombinim që rrezikon ta kthejë krizën iraniane në një përplasje edhe më të gjerë rajonale.