Pretendimi rus për “çlirimin” e Sviatohirskut vihet në pikëpyetje nga pamjet nga terreni
Një tjetër pretendim i Moskës për një fitore ushtarake në Ukrainë po vihet në pikëpyetje nga pamjet e publikuara nga vetë terreni.
Brigadier gjeneral Andriy Biletskyi, komandant i Korpusit të Tretë të Ushtrisë së Ukrainës, ka publikuar një video nga Sviatohirsk, vetëm pak ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin dhe Ministria ruse e Mbrojtjes pretenduan se qyteti ishte “çliruar” nga forcat ruse.
Pamjet e publikuara nga Biletskyi synojnë të tregojnë se Sviatohirsku vazhdon të jetë nën kontrollin ukrainas dhe se forcat ruse nuk kanë arritur të hyjnë në qytet.
Sipas deklaratës së komandantit ukrainas, në Sviatohirsk nuk po zhvillohen luftime dhe qyteti mbetet pas vijave ukrainase të mbrojtjes.
In light of the Russian dictator claiming yet another fictitious military victory, Brigadier General Andriy Biletskyi, commander of Ukraine’s Third Army Corps, posted a video from Sviatohirsk, which Putin and his Defense Ministry declared “liberated” just days ago.
There are no… pic.twitter.com/CBc35sg3Gm
— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 7, 2026
Nëse konfirmohet, pretendimi do të përbënte një tjetër goditje për deklaratat zyrtare të Moskës mbi përparimet e saj në fushën e betejës, transmeton Telegrafi.
Në qendër të polemikës është pikërisht kontradikta mes deklaratave ruse dhe pamjeve nga terreni: ndërsa Moska shpall një tjetër fitore, pala ukrainase publikon pamje nga zona për të argumentuar se realiteti në terren është krejt tjetër.
Rasti i Sviatohirskut rikthen edhe një herë në vëmendje luftën informative që shoqëron konfliktin në Ukrainë, ku kontrolli i territorit dhe mënyra se si paraqitet ai publikisht janë bërë pjesë e betejës politike dhe propagandistike.
Për momentin, pretendimet e të dyja palëve duhet të trajtohen me kujdes dhe të verifikohen në mënyrë të pavarur. /Telegrafi/