Uji përmbyt rrugën në Virxhinia, momenti kur polici shpëton gruan e bllokuar në një gropë
Një oficer policie i Virxhinias dhe një grup të huajsh ndihmuan në shpëtimin e një gruaje të bllokuar në veturën e saj në një gropë 2.5 metra të thellë në Norfolk.
Momenti i shpëtimit u kap nga kamera e policisë ndërsa uji vërshoi brenda automjetit.
Shpëtimi u kap nga kamera e trupit të oficerit AJ Stevenson, pasi një çarje në tubin kryesor të ujit shkaktoi hapjen e një grope 2.5 metra të thellë.
Vetura e një gruaje ra në gropë ndërsa uji vërshoi përreth saj, duke e bllokuar atë brenda.
Pa hezitim, oficeri Stevenson zbriti për ta arritur atë, ndërsa kalimtarët nxituan drejt tij për ta ndihmuar të qëndronte i sigurt.
“Menjëherë mendova se, duhet ta nxirrja nga ai automjet, dhe në një mënyrë ose në një tjetër do ta nxirrja”, tha Stevenson.
A police officer rescued a woman after her car fell into a sinkhole caused by a burst water main in Virginia, US. Bodycam footage shows bystanders helping steady the officer as he pulled the driver to safety. pic.twitter.com/lo6nELlmS8
— NoComment (@nocomment) June 29, 2026
Ai njoftoi se po kalonte me veturë kur dëgjoi britma dhe menjëherë u ndal për të ndihmuar.
“Ndërsa po kaloja me veturë, dëgjova zonjën duke bërtitur për ndihmë dhe ndërsa u afrova pak më shumë, e pashë dhe thashë o Zot i madh, duhet ta nxjerr këtë zonjë jashtë. Ky ishte mendimi im i parë”, deklaroi oficeri.
Stevenson tha se ndërsa ai mund të ketë qenë i pari që ndërhyri, ky shpëtim funksionoi vetëm sepse të panjohur ndërhynë për të ndihmuar njëri-tjetrin.
“Po, ndoshta mund ta kisha bërë vetë, por ishte një përpjekje ekipore. U jam shumë mirënjohës qytetarëve që qëndruan pranë”, deklaroi ai. /Telegrafi/