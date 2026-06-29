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Një oficer policie i Virxhinias dhe një grup të huajsh ndihmuan në shpëtimin e një gruaje të bllokuar në veturën e saj në një gropë 2.5 metra të thellë në Norfolk.

Momenti i shpëtimit u kap nga kamera e policisë ndërsa uji vërshoi brenda automjetit.

Shpëtimi u kap nga kamera e trupit të oficerit AJ Stevenson, pasi një çarje në tubin kryesor të ujit shkaktoi hapjen e një grope 2.5 metra të thellë.

Vetura e një gruaje ra në gropë ndërsa uji vërshoi përreth saj, duke e bllokuar atë brenda.

Pa hezitim, oficeri Stevenson zbriti për ta arritur atë, ndërsa kalimtarët nxituan drejt tij për ta ndihmuar të qëndronte i sigurt.

“Menjëherë mendova se, duhet ta nxirrja nga ai automjet, dhe në një mënyrë ose në një tjetër do ta nxirrja”, tha Stevenson.



Ai njoftoi se po kalonte me veturë kur dëgjoi britma dhe menjëherë u ndal për të ndihmuar.

“Ndërsa po kaloja me veturë, dëgjova zonjën duke bërtitur për ndihmë dhe ndërsa u afrova pak më shumë, e pashë dhe thashë o Zot i madh, duhet ta nxjerr këtë zonjë jashtë. Ky ishte mendimi im i parë”, deklaroi oficeri.

Stevenson tha se ndërsa ai mund të ketë qenë i pari që ndërhyri, ky shpëtim funksionoi vetëm sepse të panjohur ndërhynë për të ndihmuar njëri-tjetrin.

“Po, ndoshta mund ta kisha bërë vetë, por ishte një përpjekje ekipore. U jam shumë mirënjohës qytetarëve që qëndruan pranë”, deklaroi ai. /Telegrafi/

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