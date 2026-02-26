UEFA ka dalë me një shpjegim zyrtar për kartonin e kuq të Kelly, në humbjen ndaj Galatasarayt
UEFA ka dalë me një shpjegim zyrtar për kartonin e kuq që mbrojtësi i Juventus, Lloyd Kelly, mori gjatë ndeshjes së kthimit të 1/8-ave të Ligës së Kampionëve kundër Galatasaray, pas polemikave që u krijuan pas këtij vendimi.
Në një ndeshje dramatike në Allianz Stadium, Juventusi kishte bërë rikthimin e jashtëzakonshëm për të udhëhequr 3-0, me rezultatin e përgjithshëm të barabartë, përpara se Victor Osimhen dhe Burak Yilmaz të shënonin golat që e çuan Galatasarayn përpara.
Momenti vendimtar erdhi tre minuta pas fillimit të pjesës së dytë, kur Kelly u përjashtua pasi gjyqtari João Pinheiro iu referua monitorit VAR.
Fillimisht, mbrojtësi mori një karton të dytë të verdhë për ndërhyrjen, por pas rishikimit, VAR vendosi që ai të përjashtohej me karton të kuq të drejtpërdrejtë, duke shkaktuar një pezullim prej dy ndeshjesh në garat evropiane për lojtarin.
Incidenti ndodhi kur Kelly u hodh për të parandaluar një goditje me kokë dhe, pas uljes, preku kyçin e këmbës së majtë të Yilmazit, një kontakt që shumë vëzhgues e panë si aksidental në kohë reale. Megjithatë, UEFA e konsideroi ndërhyrjen të rrezikshme.
“Lojtari i Juventusit bëri një kontakt të fortë dhe të padrejtë me kyçin e këmbës së kundërshtarit, duke rrezikuar qartë sigurinë e tij”, deklaroi organi drejtues i futbollit evropian.
Pas ndeshjes, drejtori i strategjisë së Juventus, Giorgio Chiellini, komentoi vendimin me një ton të zhgënjyer, duke përshkruar një moment jo të favorshëm për skuadrën.“Ekipi tregoi karakter dhe dërgoi një mesazh të qartë. Ka keqardhje dhe zhgënjim. Kartoni i kuq i Kelly-t? Nuk ka shumë për të thënë për këtë”, tha ai për Prime Video. /Telegrafi/