Udhëto nga Malmö drejt Prishtinës me çmime speciale nga PrishtinaTicket
Udhëtoni nga Malmö drejt Prishtinës dhe anasjelltas me PrishtinaTicket dhe përfitoni nga fluturimet direkte çdo të enjte dhe të dielë me çmime speciale.
Shijoni një udhëtim të shpejtë, të sigurt dhe të rehatshëm, duke kursyer kohë dhe duke organizuar udhëtimin sipas preferencave tuaja.
Malmö, qyteti modern me hapësira të gjelbra dhe zhvillim të shpejtë ekonomik, është një destinacion ideal për komunitetin shqiptar në Skandinavi dhe për çdo udhëtar që kërkon fleksibilitet dhe komoditet.
Çdo fluturim përfshin check-in falas, rezervimin e vendit dhe bagazhin deri në 20 kg, për një eksperiencë udhëtimi pa stres dhe të këndshme.
Për rezervimet e hershme, përfitoni çmime edhe më të favorshme dhe sigurojeni vendin tuaj me kosto më të ulët.
Gjithashtu, PrishtinaTicket ofron fluturime në mbi 25 destinacione të tjera evropiane, duke ju dhënë mundësi të zgjeroni udhëtimet tuaja me lehtësi dhe fleksibilitet.
Rezervoni sot dhe nisuni drejt Prishtinës ose Malmö-së me siguri, komoditet dhe çmime speciale!
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
- Basel – Prishtinë
- Zürich – Prishtinë
- Geneva – Prishtinë
- Paris-Prishtinë
- Stuttgart – Prishtinë
- München – Prishtinë
- Düsseldorf – Prishtinë
- Hannover – Prishtinë
- Münster Osnabrück -Prishtinë
- Nürnberg – Prishtinë
- Berlin Brandenburg – Prishtinë
- Memmingen - Prishtinë
- Hamburg- Prishtinë
- Dortmund-Prishtinë
- Bremen-Prishtinë
- Köln-Prishtinë
- Ljubljana - Prishtinë
- Halmstad-Prishtinë
- Göteborg-Prishtinë
- Malmö-Prishtinë
- Luxemburg-Prishtinë
- Stockholm-Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurt me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.