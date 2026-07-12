Turqia sjell shpresë për fëmijët në Palestinë, hapen kampet verore me aktivitete sportive e kulturore
Në Rripin e Gazës, nën hijen e sulmeve izraelite dhe kushteve të rënda humanitare, kanë nisur kampet verore “Burimet e Shpresës 2026”, të cilat, me mbështetjen e Turqisë, synojnë të arrijnë tek rreth 8 mijë fëmijë.
Ceremonia e hapjes së kampeve, organizuara nga Këshilli i Lartë i Rinisë dhe Sportit në Gaza nën kujdesin e zëvendëssekretarit të përgjithshëm të Këshillit, Abdusselam Heniye, u mbajt në Klubin e Shërbimeve Nuseirat në Kampin e Refugjatëve Nuseirat, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Gjatë ceremonisë, fëmijët u mblodhën para një pankarte me fotografinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe flamujt e Turqisë e Palestinës.
Në program, ku morën pjesë fëmijë të grupmoshave të ndryshme, u organizuan recitime ilahish, valle popullore palestineze debke, shfaqje karateje, si dhe aktivitete të ndryshme argëtuese.
Qëllimi i programit është t’u ofrojë fëmijëve që jetojnë në kushte të vështira humanitare për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite një mjedis të sigurt social, mbështetje psikosociale dhe të mbështesë zhvillimin e tyre përmes aktiviteteve kulturore, sportive dhe edukative.
Kreu i Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun në Këshillin e Lartë të Rinisë dhe Sportit në Gaza, Gassan Muhaysin, tha se kampet verore po organizohen me mbështetjen e Turqisë dhe se ato përcjellin një mesazh solidariteti me fëmijët e Gazës që jetojnë në kushtet e luftës dhe të krizës humanitare.
Muhaysin tha se synimi kryesor i kampeve është zbutja e pasojave psikologjike të luftës tek fëmijët dhe rikthimi i buzëqeshjes në fytyrat e tyre.
“Pavarësisht vdekjes dhe shkatërrimit që ka lënë Izraeli, ne duam t’i bëjmë fëmijët tanë të buzëqeshin”, tha ai.
Ai bëri të ditur se në zona të ndryshme të Rripit të Gazës janë hapur gjithsej 60 kampe verore dhe se synohet që rreth 8 mijë vajza dhe djem të përfitojnë prej tyre.
Muhaysin shtoi se në kampe, përveç aktiviteteve edukative, kulturore dhe sportive, zhvillohen edhe punëtori pikture dhe programe mbështetjeje psikosociale për t’i ndihmuar fëmijët të largohen nga efektet e luftës.
Përgjegjësi i kampeve pranë Këshillit të Lartë të Rinisë dhe Sportit në Gaza, Abdurrahman Tafis, tha se organizimi i kampeve verore në kushtet aktuale është “një sfidë e madhe”.
Ai theksoi se sulmet izraelite kanë shkatërruar mijëra shtëpi, si dhe një pjesë të madhe të palestrave sportive, klubeve dhe objekteve kulturore që përdoren nga fëmijët dhe të rinjtë, duke shtuar se për këtë arsye përballen me mungesë materialesh, vështirësi transporti dhe mungesë hapësirash të përshtatshme për aktivitetet.
Megjithatë, Tafis tha se faza e parë e kampeve ka nisur në pjesët qendrore dhe jugore të Rripit të Gazës, ndërsa javën e ardhshme aktivitetet do të fillojnë në qytetin e Gazës dhe në zonat veriore. /AA/