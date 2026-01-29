Turqia do të ofrojë ndihmë për zgjidhjen e tensioneve SHBA-Iran
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi do të vizitojë Turqinë të premten për bisedime me homologun e tij Hakan Fidan mbi zhvillimet e fundit në Iran dhe tensionet me Shtetet e Bashkuara, ka thënë të enjten një burim i Ministrisë së Jashtme turke.
Vizita e tij vjen pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i kërkoi Iranit të mërkurën të ulet në tryezën e bisedimeve dhe të arrijë një marrëveshje për armët bërthamore ose sulmi i ardhshëm i SHBA-së do të jetë shumë më i keq.
Trump tha se ka dërguar një "armadë" në Lindjen e Mesme dhe e paralajmëroi Teheranin kundër vrasjes së protestuesve antiqeveritarë ose rinisjes së programit të tij bërthamor.
Teherani, i cili shtypi brutalisht protestat e mëdha këtë muaj dhe vrau ose arrestoi mijëra njerëz, u përgjigj me një kërcënim për t'u kundërpërgjigjur Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe atyre që i mbështesin ato.
Zyrtarët iranianë fajësojnë për trazirat, më të mëdhatë që nga revolucioni i vitit 1979, armiqtë e Iranit, Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara.
Dhe Turqia, një anëtare e NATO-s që ndan një kufi me Iranin, ka thënë se kundërshton çdo ndërhyrje të huaj ndaj fqinjit të saj dhe i kërkoi Uashingtonit të zgjidhë çështjet e saj me Iranin "një nga një".
Ajo ka kontaktuar të dyja palët, duke paralajmëruar se destabilizimi në Iran do të tejkalonte kapacitetin e rajonit për ta menaxhuar në këtë kohë.
Burimi ka thënë se Fidan do t'i thoshte Araghchi-t se Turqia i ndiqte nga afër zhvillimet në Iran dhe se siguria, paqja dhe stabiliteti i Iranit ishin me "rëndësi të madhe" për Ankaranë.
Fidan gjithashtu do të përsërisë kundërshtimin e Turqisë ndaj çdo sulmi ushtarak ndaj Iranit dhe do të paralajmërojë se një veprim i tillë do të "krijojë rreziqe në shkallë globale", thotë burimi, duke shtuar se ai do të ofrojë mbështetjen e Turqisë për të ndihmuar në zgjidhjen e tensioneve me Uashingtonin.
Fidan do të "theksoi se Turqia mbështet gjetjen e një zgjidhjeje për programin bërthamor të Iranit sa më shpejt të jetë e mundur dhe se është e gatshme të ndihmojë në këtë çështje nëse është e nevojshme", tha burimi. /Telegrafi/