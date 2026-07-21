Tubat ishin në përdorim për 22 ditë, analizat treguan ndotje të mëdha të ujit në Gostivar
Tubat përmes të cilëve, sipas hetimit, uji sipërfaqësor i ndotur është futur në sistemin e furnizimit me ujë në Gostivar, kanë qenë në përdorim nga 25 qershori deri më 16 korrik, pra për 22 ditë, sipas gjetjeve të Prokurorisë Themelore Publike në Gostivar.
Hetim është hapur kundër drejtoreshës së NP "Komunalec" - Gostivar, drejtuesit teknik të Sektorit të Çështjeve Teknike dhe drejtuesit të Departamentit të Furnizimit me Ujë, Kanalizimit dhe Ndërtimit. Ata dyshohen për veprën penale "Krime të rënda kundër mjedisit dhe natyrës të shkaktuara nga veprimet e ndotjes së ujit të pijshëm".
Sipas Prokurorisë, më 25 qershor, të dyshuarit u kanë urdhëruar punonjësve të instalojnë tre pompa zhytëse në një kanal me ujë sipërfaqësor, në afërsi të menjëhershme të dhomës së tejmbushjes së sistemit të furnizimit me ujë, gjoja për testimin e presionit.
Gjatë inspektimit të kryer më 16 korrik, u përcaktua se dy nga pompat ishin ende në funksion dhe po transferonin ujë nga kanali në dhomën e ujit të pijshëm përmes tubave, gjë që çoi në përzierjen e ujit të ndotur me ujin nga sistemi i furnizimit me ujë.
Analizat laboratorike nga Instituti i Shëndetit Publik treguan devijime ekstreme nga vlerat e lejuara. Në mostrat e ujërave sipërfaqësore u matën 2,419.6 cfu/100 ml baktere koliforme, megjithëse vlera maksimale e lejuar është 50 cfu/100 ml. Për shkak të kësaj, uji është vlerësuar si shumë i ndotur dhe i papërdorshëm për çdo qëllim.
Devijime u përcaktuan edhe në mostrat nga burimi kryesor, ku u gjetën 39 cfu/100 ml baktere koliforme, megjithëse sipas standardeve prania e tyre duhet të jetë zero. U regjistrua edhe një numër në rritje i kolonive bakteriale aerobe mezofile.
Për më tepër, analiza e një mostre të marrë nga një rubinet në rrugën JNA në Gostivar tregoi gjithashtu përqendrim të rritur ndjeshëm të klorit rezidual - 1.1 mg/l, që është më shumë se dyfishi i vlerës maksimale të lejuar prej 0.5 mg/l, pra shumë mbi diapazonin e rekomanduar prej 0.2 deri në 0.3 mg/l.
Prokuroria deklaron se ndotja ka shkaktuar ndryshime që nuk mund të eliminohen lehtë, prandaj është hapur hetim. Tre të dyshuarit janë privuar nga liria dhe gjatë ditës prokurori publik do të vendosë se çfarë masash do t'i propozojë gjykatës.