Trump thotë se India do të blejë naftë nga Venezuela, jo nga Irani
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të shtunën se India do të blejë naftë nga Venezuela, në vend që të blejë naftë nga Irani.
"Ne e kemi bërë tashmë atë marrëveshje, konceptin e marrëveshjes", u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One, ndërsa udhëtonte nga Uashingtoni për në shtëpinë e tij të pushimeve në Florida.
Reuters raportoi të premten se Shtetet e Bashkuara i kanë thënë Delhit se së shpejti mund të rifillojnë blerjet e naftës nga Venezuela për të ndihmuar në zëvendësimin e importeve të naftës ruse, duke cituar tre persona të njohur me çështjen, transmeton Telegrafi.
India nuk ka importuar sasi të konsiderueshme të naftës iraniane për shkak të sanksioneve të SHBA-së, por u bë një blerës i madh i naftës ruse pasi pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022 shkaktoi sanksione perëndimore që uli çmimin e saj.
Trump në gusht dyfishoi tarifat për importet nga India në 50% për të ushtruar presion mbi Nju Delhin që të ndalojë blerjen e naftës ruse, dhe në fillim të këtij muaji tha se norma mund të rritet përsëri nëse nuk i frenon blerjet e saj.
Megjithatë, Sekretari i Thesarit, Scott Bessent sinjalizoi në janar se tarifa shtesë prej 25% për mallrat indiane mund të hiqet, duke pasur parasysh atë që ai e quajti një ulje të ndjeshme të importeve indiane të naftës ruse.
Trump në mars 2025 vendosi gjithashtu një tarifë prej 25% për vendet që blejnë naftë venezuelase, përfshirë Indinë. Qeveria amerikane këtë javë hoqi disa sanksione mbi industrinë e naftës së Venezuelës për ta bërë më të lehtë për kompanitë amerikane të shesin naftën e saj të papërpunuar.
Komentet e Trump të shtunën duket se pasqyrojnë përmirësimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve SHBA-Indi, të cilat kanë qenë të tensionuara gjatë gjithë vitit të kaluar.
Trump tha gjithashtu se Kina mund të bëjë një marrëveshje me SHBA-në për të blerë naftë venezuelase.
"Kina është e mirëpritur të hyjë dhe do të bënte një marrëveshje të shkëlqyer për naftën", tha Trump, pa dhënë asnjë detaj. /Telegrafi/