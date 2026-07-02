Trump me deklaratë të çuditshme: Do të dekorojë veten dhe dy djemtë e tij
Presidenti amerikan, Donald Trump ka bërë një deklaratë të pazakontë gjatë një fjalimi, ku përmendi djemtë e tij dhe foli në mënyrë joformale për ndarjen e një dekorate nderi.
Ai u shpreh se i shihte “dy djemtë e tij të bukur” në audiencë dhe sugjeroi me humor idenë e dhënies së një medaljeje nderi për veten dhe për ta.
“Shoh dy djemtë e mi të bukur ulur aty. Mendoj se do t’i jap një Medalje Nderi vetes, një atyre”, pohoi 80-vjeçari.
Theksojmë se medaljet nuk jepen për politikë, sport apo për civilë. Kjo është dekorata më e rrallë dhe më e lartë ushtarake në SHBA.
Vetëm një numër shumë i vogël është dhënë që nga Lufta Civile e deri më sot.
Deri më sot, rreth 3,500 persona kanë marrë “Medal of Honor” në historinë e SHBA-së. /Telegrafi/
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