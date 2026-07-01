Trump fitoi më shumë se një miliard dollarë nga kriptovalutat në vitin e parë në detyrë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, fitoi më shumë se 1 miliard dollarë vitin e kaluar nga marrëveshjet e biznesit me kriptomonedha, sipas raportit të tij të detyrueshëm financiar për vitin 2025.
Në një deklarim prej 927 faqesh, ai raportoi 635 milionë dollarë në të ardhura nga një monedhë meme e Trump, vlera e së cilës ka rënë ndjeshëm që kur ai e lançoi atë disa ditë para se të merrte detyrën, transmeton Telegrafi.
Ai gjithashtu raportoi mbi 500 milionë dollarë të ardhura nga World Liberty Financial, një firmë kriptomonedhash e themeluar nga bijtë e tij dhe fëmijët e të dërguarit të tij të posaçëm, Steve Witkoff, transmeton Telegrafi.
Ai fitoi miliona të tjera nga pasuritë e paluajtshme dhe artikujt me temë Trump. Por Shtëpia e Bardhë mohoi se ai po përfitonte nga presidenca.
Fitimet nga deklarimi i tij i fundit financiar i tejkalojnë shumë ato të mëparshme për vitin 2024, kur Trump zbuloi mbi 600 milionë dollarë të ardhura.
Por Shtëpia e Bardhë, e cila ka theksuar vazhdimisht se Trump i ka vendosur bizneset e tij në një trust të menaxhuar nga bijtë e tij, mohoi përsëri çdo konflikt interesi.
Zëvendëssekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, tha se presidenti me krenari e kishte bërë SHBA-në "kryeqytetin e kriptomonedhave të botës".
"As presidenti dhe as familja e tij nuk janë përfshirë ndonjëherë - dhe as nuk do të përfshihen ndonjëherë - në konflikte interesi," tha ajo në një deklaratë.
Ajo shtoi: "Të gjitha veprimet nga presidenti Trump dhe administrata e tij merren në interesin më të mirë të popullit amerikan - dhe çdo i ashtuquajtur 'reporter' që shtyn ndryshe po riciklon të njëjtën narrativë, të lodhur dhe të rreme që Demokratët dhe mediat e trashëguara kanë shtyrë për një dekadë".
Vetë presidenti ka theksuar gjithashtu se ai nuk i nënshtrohet ligjeve federale të konfliktit të interesit.
Trump dikur kritikoi kriptomonedhën, duke e quajtur Bitcoin një "mashtrim" dhe një "katastrofë që pret të ndodhë".
Por zbulimi i së martës tregon se fitimet e tij nga kriptovalutat i lënë shumë në hije të ardhurat nga biznesi i tij i pasurive të paluajtshme, i cili e katapultoi atë fillimisht drejt famës.
Ai fitoi rreth 77 milionë dollarë nga klubi i tij Mar-a-Lago dhe 122 milionë dollarë nga klubi i tij i golfit në Doral, Florida.
Ai gjithashtu fitoi më shumë se 30 milionë dollarë secili nga klubet e golfit në Bedminster, New Jersey, dhe Jupiter, Florida, dhe Turnberry, Skoci.
Sipas deklaratës financiare, Trump fitoi gjithashtu miliona nga sipërmarrje të tjera biznesi.
Këto përfshinin 4.7 milionë dollarë në të ardhura nga orët e markës Trump, së bashku me Bibla, atlete, aroma dhe kitara të markës Trump.
Zonja e Parë Melania Trump gjithashtu renditi të ardhurat e saj nga viti 2025 në deklaratë. Ajo fitoi 10.7 milionë dollarë nga një "marrëveshje licence" në lidhje me dokumentarin për të që u publikua vitin e kaluar.
Të ardhura të tjera prej 6 milionë dollarësh janë renditur për të nga shitja e NFT-ve, të cilat janë imazhe digjitale të shitura në internet.
Presidenti renditi rreth 86.5 milionë dollarë të ardhura në zgjidhje nga veprime të ndryshme ligjore.
Këto përfshinin 16 milionë dollarë nga një padi kundër ABC, 16 milionë dollarë nga CBS Broadcasting dhe CBS Interactive, 24.5 milionë dollarë nga Meta, 22 milionë dollarë nga YouTube dhe 8 milionë dollarë nga X.
Por Shtëpia e Bardhë ka thënë se shumica e këtyre parave shkuan për bibliotekën e ardhshme presidenciale të Trump ose një organizatë jofitimprurëse të dedikuar për mirëmbajtjen e parqeve në zonën e Uashington DC. Sipas një liste të njerëzve më të pasur në botë të përpiluar nga revista Forbes, Trump ka një pasuri të vlerësuar prej 6 miliardë dollarësh - nga 2.3 miliardë dollarë në vitin 2024. Indeksi i Miliarderëve i Bloomberg e vendos pasurinë neto të presidentit në 7.6 miliardë dollarë.
Pas kthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë, Trump ndoqi një qasje miqësore ndaj industrisë së kriptovalutave, edhe pse kompanitë e lidhura me familjen e tij lëshuan tokena digjitale.
Kreu i rregullatorit financiar të emëruar nga Trump, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursave, shihet gjithashtu si një aleat i industrisë së kriptovalutave.
Që nga marrja e detyrës në prill 2025, Paul Atkins e ka zhvendosur agjencinë larg qasjes së rreptë, rregullore-zbatim të paraardhësit të tij.
Korrikun e kaluar, presidenti nënshkroi Aktin GENIUS në ligj, për ta bërë "Amerikën liderin e padiskutueshëm në asetet digjitale".
Me më shumë se 900 faqe, dorëzimi vjetor i Trump i tejkalon ato të paraardhësve të tij. Për shembull, raporti financiar i Joe Biden për vitin e tij të fundit të plotë në detyrë ishte 11 faqe i gjatë. /Telegrafi/