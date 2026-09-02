Truku i thjeshtë me kapëse druri që po përdorin shoferët gjatë vapës
Një objekt krejt i zakonshëm shtëpiak mund ta bëjë pak më të këndshme vozitjen gjatë vapës së verës. Ja cili është truku me kapësen në grilën e ventilimit të kondicionerit.
Vera e vitit 2026 tashmë po hyn në histori: zona të shumta me presion të lartë kanë sjellë një numër të madh ditësh të nxehta dhe rekorde temperaturash në të gjithë Evropën.
Për këtë arsye, shumë shoferë janë djersitur dhe vazhdojnë të djersiten në makinat e tyre. Kondicionerët punojnë me kapacitet të plotë për të ulur temperaturën në kabinë, por shumë njerëzve u duket se sistemi nuk arrin ta mposhtë vapën mjaftueshëm shpejt.
Një truk i thjeshtë dhe i përhapur mund të ndihmojë. I ashtuquajturi truku me kapëse është shumë i lehtë: një kapëse e zakonshme prej druri vendoset në njërën prej grilave të ventilimit.
Nëse paraprakisht mbi kapëse hidhen disa pika vaj esencial, qarkullimi i ajrit nga ventilimi do ta shpërndajë në mënyrë të njëtrajtshme aromën në brendësi të makinës. Rezultati është një aromë më e këndshme dhe më e freskët në automjet, pa pasur nevojë për aromatizues plastikë.
Spanja është përballur veçanërisht me një numër të madh ditësh me temperatura ekstreme gjatë kësaj vere. Për këtë arsye, disa shoferë kanë përdorur këtë truk për ta bërë më të përballueshme vapën e madhe.
Parimi është i thjeshtë: druri është material poroz që mund të thithë një sasi të vogël lëngu dhe më pas ta çlirojë atë gradualisht. Pikërisht për këtë arsye, një kapëse e zakonshme prej druri mund të shërbejë si mbajtëse e aromës.
Ndryshe nga kapëset plastike, druri thith substancat aromatike dhe i çliron ato ngadalë. Sa më drejtpërdrejt të kalojë ajri nga kondicioneri mbi kapëse, aq më njëtrajtshëm do të shpërndahet aroma në të gjithë kabinën.
Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se kapësja nuk e përmirëson aftësinë ftohëse të kondicionerit. Ajo vetëm mundëson që ajri që del nga grila e ventilimit të pasurohet me një aromë të këndshme. /Telegrafi/