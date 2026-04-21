Tronditet Danimarka, futbollisti i Midtjylland goditet me thikë dhe përfundon në spital
Alamara Djabi, 19 vjeçari nga Guinea që aktivizohet me FC Midtjylland, është goditur me thikë në një sulm që ka tronditur Danimarkën.
Futbollisti iu nënshtrua ndërhyrjes urgjente kirurgjikale dhe fillimisht u vendos në koma të induktuar, por më pas është zgjuar dhe ndodhet në gjendje të qëndrueshme, megjithëse situata e saj mbetet ende serioze.
Sipas deklaratës së klubit, “Alamara Djabi u plagos rëndë në një sulm me thikë dhe tani është në gjendje të qëndrueshme pas dy operacioneve. Ai është zgjuar nga koma e induktuar dhe është mirë, duke pasur parasysh rrethanat".
FC Midtjylland ka bërë të ditur se është në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet dhe po ofron mbështetje për lojtarin dhe familjen e tij, ndërsa motivet e sulmit mbeten ende të panjohura.
Djabi ka pasur një sezon të vështirë për shkak të dëmtimeve dhe kishte qëndruar jashtë fushave për një periudhë të gjatë.
Ai iu bashkua klubit danez në vitin 2022, pas zhvillimit në sistemin portugez, duke kaluar edhe te Benfica dhe një periudhë huazimi te CD Mafra.
Klubi ka theksuar se mendimet janë me lojtarin dhe familjen e tij, ndërsa ajo vazhdon rikuperimin nën kujdes mjekësor. /Telegrafi/