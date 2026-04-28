Tripunovski: Brukseli konfirmoi se nuk kishte parregullsi në procedura, fondet IPARD janë përsëri të disponueshme për bujqit
"Sot, nga KE-ja, Drejtoria e Përgjithshme për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, u mor një njoftim zyrtar se fondet nga programi IPARD janë përsëri në dispozicion për bujqit e vendit. Në përputhje me aktivitetet e ndërmarra në kohë, kontrolli i plotë dhe i detajuar i përdorimit të fondeve nga programi IPARD ka përcaktuar se nuk ka parregullsi në vetë procedurat. Që do të thotë se sistemi funksionon, institucionet veprojnë me përgjegjësi, në mënyrë transparente në interes të bujqve të vendit", tha Ministri i Bujqësisë, Cvetan Tripunovski, në një konferencë për shtyp sot në Qeveri.
Ai sqaroi se Brukseli nuk i bllokoi kurrë fondet, por në momentin që rasti i abuzimit nga drejtori i mëparshëm i Agjencisë së Pagesave u bë publik, mekanizmi kombëtar u aktivizua.
"Pastaj e informuam Brukselin se ishte e nevojshme të kryhej një kontroll i jashtëzakonshëm për të parandaluar hedhjen e një njolle të zezë, nisëm një mënyrë transparente për të kontrolluar të gjitha aktivitetet që lidhen me fondet IPARD. Ky u njoh si një hap i shkëlqyer nga Brukseli, pasi ndërhyri në këtë situatë në kohën e duhur. Pasoi një kontroll i plotë nga struktura e IPA-s, pas të cilit informacioni gjithëpërfshirës iu dorëzua institucioneve evropiane në përputhje me procedurat e përcaktuara", tha Ministri.
Me këtë, shtoi Tripunovski, dua të mohoj edhe spekulimet që u plasuan në mënyrë tendencioze në publik nga partia opozitare LSDM, duke u përpjekur të krijojë një imazh të rremë, panik dhe revoltë tek bujqit e vendit, duke pretenduar se fondet IPARD janë bllokuar, ndërsa bujqit do të mbeten pa mbështetje./Telegrafi/