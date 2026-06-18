Tri shenja që tregojnë se telefoni juaj mund të jetë hakuar
Nëse telefoni juaj sillet në mënyrë të pazakontë dhe dyshoni se mund të jetë hakuar, duhet t’i kushtoni vëmendje disa shenjave paralajmëruese.
Sulmet kibernetike ndaj telefonave inteligjentë janë bërë gjithnjë e më të zakonshme, ndaj njohja e simptomave të para mund të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave personale.
1. Telefoni nxehet pa arsye
Nuk është e pazakontë që telefoni të ngrohet gjatë karikimit ose kur përdoren aplikacione që kërkojnë shumë energji. Por nëse pajisja mbinxehet gjatë përdorimit të zakonshëm, si shfletimi në rrjete sociale apo kontrollimi i mesazheve, kjo mund të jetë shenjë e ndonjë procesi keqdashës që punon në sfond.
Programet e dëmshme mund të përdorin vazhdimisht procesorin, kamerën, mikrofonin ose lidhjen e internetit, duke shkaktuar konsum më të madh të energjisë dhe ngrohje të pajisjes.
2. Bateria zbrazet shumë shpejt
Një tjetër shenjë paralajmëruese është rënia e pazakontë e shpejtë e baterisë. Nëse telefoni humbet energji shumë më shpejt se zakonisht, edhe kur nuk përdoret intensivisht, mund të ketë një aplikacion ose program që funksionon fshehurazi në prapavijë.
Ekspertët këshillojnë që përdoruesit të kontrollojnë te cilësimet e baterisë se cilat aplikacione po konsumojnë më shumë energji dhe të kërkojnë programe të panjohura.
3. Telefoni ngadalësohet ose bllokohet
Nëse telefoni fillon të punojë shumë më ngadalë, aplikacionet hapen me vonesë ose pajisja ngec shpesh, kjo mund të jetë një shenjë se diçka nuk është në rregull. Programet keqdashëse mund të përdorin burimet e telefonit dhe të ndikojnë në performancën e tij.
Përveç këtyre shenjave, përdoruesit duhet të jenë të kujdesshëm edhe ndaj reklamave të papritura, mesazheve të dyshimta, aplikacioneve të panjohura dhe transaksioneve të pazakonta bankare, pasi këto mund të lidhen me ndërhyrje të hakerëve.
Ekspertët rekomandojnë të bëhet një rindezje e telefonit, të fshihen aplikacionet e dyshimta, të përditësohet sistemi operativ dhe të instalohen aplikacione vetëm nga burime të sigurta. /Telegrafi/