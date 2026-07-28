Trençevska: Qytetarët çdo ditë përballen me shok çmimesh
"Qytetarët po jetojnë më keq çdo ditë, standardi i jetesës po përkeqësohet vazhdimisht, dhe ribalanci i fundit i buxhetit ka konfirmuar politikën e gabuar ekonomike të OBRM-PDUKM-së", theksoi nënkryetarja e LSDM-së, Jovana Trençevska.
Trençevska theksoi se vetëm në ditët e fundit qytetarët janë përballur me tronditje të reja çmimesh - benzina dhe ngrohja janë bërë më të shtrenjta, dhe qeveria ende nuk ka miratuar masa specifike për të mbrojtur standardin e jetesës.
"Realiteti është se qytetarët po jetojnë më keq çdo ditë. Dje patëm një rritje të benzinës në 95 denarë, naftën në 98.5 denarë dhe një rritje prej 6 përqind të ngrohjes. Pra, një rritje e vazhdueshme, dhe nuk ka masa për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve", tha Trençevska.
Ajo theksoi se ribalanci i buxhetit është një tregues i drejtimit në të cilin po lëviz vendi. Ajo përmendi si shembull seksionin për Ministrinë e Politikës Sociale dhe Demografisë.