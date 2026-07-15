Tregu Mobil rikthehet në tri sheshe të Kryeqytetit
Drejtoresha e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Kryeqytet, Jeta Rafuna, ka bërë të ditur se ka marrë pjesë në nisjen e Tregut Mobil, një iniciativë që synon të afrojë prodhimet vendore me qytetarët dhe të krijojë mundësi më të mira për promovimin dhe shitjen e produkteve të fermerëve.
Përmes një postimi në Facebook, Rafuna njoftoi se aktivitetin e ka vizituar së bashku me nënkryetarin e Kryeqytetit, Florian Dushi.
“Sot, së bashku me nënkryetarin e Kryeqytetit Florian Dushi, vizituam nisjen e Tregut Mobil, një iniciativë që e afron prodhimin vendor me qytetarët dhe u krijon bujqve tanë mundësi më të mira për promovimin dhe shitjen e produkteve të tyre”, ka shkruar ajo.
Rafuna theksoi se Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të vazhdojë mbështetjen për fermerët dhe prodhuesit vendorë.
“Si Drejtori e Bujqësisë, do të vazhdojmë të punojmë për krijimin e kushteve sa më të mira për fermerët dhe prodhuesit vendorë, sepse besojmë se një bujqësi e fortë është themel i një Kryeqyteti të zhvilluar”, është shprehur ajo.
Drejtoresha u bëri thirrje qytetarëve që ta vizitojnë Tregun Mobil dhe të mbështesin prodhuesit vendorë përmes blerjes së produkteve të tyre.
“Ftoj të gjithë qytetarët ta vizitojnë Tregun Mobil, të zgjedhin produkte të freskëta vendore dhe përmes çdo blerjeje, të mbështesin punën e palodhshme të bujqve tanë. Së bashku, forcojmë bujqësinë vendore dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Kryeqytetit”, ka përfunduar Rafuna.. /Telegrafi/