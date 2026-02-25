Tre arsye pse Interi dështoi të përmbysë Bodo/Glimtin në Ligën e Kampionëve
Fushata e Inter në Ligën e Kampionëve mori fund pas humbjes 2-1 në shtëpi ndaj Bodo/Glimt, duke vulosur rezultatin e përgjithshëm 5-2 në raundin e play-offit.
Finalistët e sezonit të kaluar u përballën me vështirësi të mëdha përballë kampionëve norvegjezë, të cilët treguan organizim dhe efikasitet në të dyja ndeshjet.
Pas humbjes 3-1 në Norvegji, zikaltërit kishin nevojë për një përmbysje në “San Siro”, por skuadra e drejtuar nga Cristian Chivu nuk arriti të bënte më shumë se një humbje tjetër 2-1 në Milano.
Golat e Jens Petter Hauge dhe Hakon Evjen vulosën fatin e takimit, ndërsa goli i Alessandro Bastoni shërbeu vetëm për statistikë.
1. Mungesat dhe forma e dobët e yjeve
Interi u godit nga mungesa të rëndësishme. Kapiteni dhe golashënuesi kryesor Lautaro Martínez u lëndua në ndeshjen e parë, ndërsa Hakan Çalhanoğlu mungoi në të dy përballjet. Edhe Denzel Dumfries ishte i disponueshëm vetëm për pak minuta në ndeshjen e kthimit.
Në të njëjtën kohë, lojtarë kyç si Nicolo Barella nuk ishin në nivelin e zakonshëm. Mesfushori italian është kritikuar për rënien e kontributit në fazën ofensive, duke e bërë Interin më pak të rrezikshëm në momentet vendimtare.
2. Vështirësia për të thyer bllokun e ulët
Në ndeshjen e kthimit, Interi dominoi në statistika, duke regjistruar 33 goditje, por vetëm gjashtë prej tyre përfunduan në portë. Bodo/Glimt u mbrojt me një bllok të ulët kompakt, me 11 lojtarë pas topit, duke e detyruar Interin të qarkullonte topin pa depërtim real.
Mungesa e shpejtësisë në pasime dhe lëvizje në zonën e fundit bëri që presioni i madh territorial të mos përkthehej në gola. Në krahun tjetër, norvegjezët ishin më efikasë, me pesë goditje në portë nga shtatë tentativa.
3. Ritmi dhe intensiteti më i lartë i kundërshtarit
Një tjetër faktor ishte diferenca në ritëm. Bodo/Glimt luajti me intensitet të lartë dhe tranzicione të shpejta, duke e vënë vazhdimisht në vështirësi mbrojtjen e Interit.
Lojtarë si Patrick Berg dhe Ole Didrik Blomberg ishin të rrezikshëm në kundërsulme.
Ekspertë të futbollit italian, përfshirë edhe Fabio Capello, kanë theksuar se skuadrat e Serie A shpesh vuajnë ndaj ekipeve që luajnë me presion dhe ritëm të lartë, duke e pasur të vështirë të përshtaten me intensitetin evropian. /Telegrafi/