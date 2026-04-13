Trashësia e borës në Kodrën e Diellit është 25 centimetra
Mëngjesin e sotëm, temperatura më të ulëta janë regjistruar në Mavrovë, ku janë matur tre gradë.
Në Kodrën e Diellit temperatura ka qenë 4 gradë, në Kriva Pallankë 5, Berovë 6, Llazaropolë, Krushevë 7, Shkup-Petrovec, Kavadar 8, Ohër, Kumanovë, Prilep, Vinicë, Strumicë 9, Pretor, Tetovë, Manastir 10, Veles, Shkup-Petrovec, 8, Kavadar 8, Ohër, Kumanovë, Prilep, Vinicë, Strumicë 9, Pretor, Tetovë, Manastir 10 Veles, Shkup-1 Zajçev Rid, Gjevgjeli 11.
Në Kodrën e Diellit trashësia e borës është 25 cm.
Moti sot do të jetë me diell me vranësira mesatare. Do të fryjë erë e fortë përgjatë Povardarisë me shpejtësi mbi 60 kilometra në orë. Temperatura maksimale do të jetë në intervalin 15 deri në 21 gradë./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate