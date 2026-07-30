Trajanovski: Pushteti aktual nuk diti të menaxhojë krizën me ujin në Gostivar, të gjitha reagimet ishin të vonuara
“Në shekullin XXI të ndodhë ndotje e ujësjellësit me baktere koliforme është e barabartë me katastrofë. Raste të tilla zakonisht shfaqen gjatë përmbytjeve ose fatkeqësive të tjera natyrore. Të gjithë ata që mbajnë përgjegjësi duhet të japin llogari”, deklaroi nënkryetari i LSDM-së, Aleksandar Trajanovski, në edicionin informativ të Televizionit 24, duke theksuar se rasti i Gostivarit tregon mungesë serioze të funksionimit të pushtetit aktual dhe komunikim të dobët institucional.
“Kur flasim për Gostivarin, duhet të jemi të qartë: përgjegjësia duhet të jetë nga maja e pushtetit e deri poshtë. Nuk e amnistojmë as vetëqeverisjen lokale, por përgjegjësia kryesore bie mbi partinë në pushtet, sepse ajo duhet ta vërë këtë situatë nën kontroll dhe të mos lejojë eskalim”, tha Trajanovski.
Ai theksoi se LSDM kërkon publikimin e plotë të dokumentacionit, si dhe të gjithë zinxhirit të vendimeve dhe reagimeve institucionale, pasi simptomat e para janë shfaqur që në fund të korrikut, ndërsa askush nuk ka reaguar me kohë.
“Imagjinoni, disa ditë me radhë në spitalin e Gostivarit ka 200–300 të sëmurë me të njëjtën tablo klinike, ndërsa nuk ndërmerret asnjë masë, dhe për këtë fajësohet vetëm pushteti lokal, megjithëse drejtori i spitalit deklaroi se Ministria e Shëndetësisë ka qenë e informuar.
Nëse Instituti i Shëndetit Publik është kompetent për të gjitha qendrat e shëndetit publik, atëherë çfarë ka bërë Qendra e Shëndetit Publik në Tetovë, e cila mbulon edhe degën në Gostivar? A ka njoftuar dikë për pesë ditë me radhë, a ka dërguar sinjale, apo vetëm ka analizuar ujin?
Këto janë pesë ditë të humbura, të çmuara. Nga njëra anë kemi drejtor spitali që thotë se Ministria ka qenë e informuar, nga ana tjetër shohim se informacioni nuk ka arritur ku duhet — ose dikush nuk ka reaguar me kohë. Padyshim, dikush duhet të mbajë përgjegjësi”, shtoi Trajanovski.
Nënkryetari i LSDM-së theksoi se qytetarët e Gostivarit meritojnë përgjigje të plota dhe transparencë nga institucionet.
“Qytetarët e Gostivarit meritojnë përgjigje. Në një situatë të tillë, dikush duhet të dalë çdo ditë para publikut, të mbajë konferenca për shtyp, të qetësojë popullatën dhe të japë informacione të qarta për zhvillimin e situatës”, tha Trajanovski.
Ai bëri krahasim me mënyrën e komunikimit gjatë krizës së COVID‑19, kur kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, ishte ministër i Shëndetësisë, dhe me mënyrën se si komunikon pushteti aktual.
“Venko Filipçe, nëse kujtoheni, gjatë krizës së COVID‑19 dilte çdo ditë para publikut dhe jepte udhëzime për menaxhimin e një krize globale shëndetësore. Pushteti i sotëm nuk arrin të menaxhojë as krizën në Gostivar”, përfundoi Trajanovski.